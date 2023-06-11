Дачный рисовый суп со снытью

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Описание приготовления:

Суп готовится очень просто и быстро, особенно если в наличии есть уже отварной рис. Зелень сныти придает супу пикантную, пряную нотку, а при желании в суп можно добавить листики крапивы или щавеля.

Назначение: На обед
Основной ингредиент: Крупы / Рис
Блюдо: Супы / По-деревенски

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 1 Литр
  • Рис отварной 80 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Молоко 50 Миллилитров
  • Морковь 1 Штука
  • Яйцо 1 Штука
  • Сныть 1 Пучок
  • Лук зеленый (перо) 1 Пучок
  • Помидор 1 Штука
  • Картофель 2 Штуки
  • Масло сливочнoe 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

88 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Дачный рисовый суп со снытью»

Дачный рисовый суп со снытью

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления дачного рисового супа со снытью. Зелень и овощи помойте и обсушите. Рис отварите до готовности и промойте.

Дачный рисовый суп со снытью

Картофель почистите, вымойте и порежьте средней соломкой. В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения, посолите и добавьте картофель.

Дачный рисовый суп со снытью

Морковь почистите, натрите на средней терке и добавьте в кастрюлю. Варите все в течение 10 минут на среднем огне.

Дачный рисовый суп со снытью

Помидоры порежьте кубиком и добавьте в суп. Варите все в течение 5 минут.

Дачный рисовый суп со снытью

У сныти удалите стебель и порежьте листочки вместе с другой зеленью, добавьте в кастрюлю.

Дачный рисовый суп со снытью

Яйцо разбейте в чашку, перемешайте вилкой. Вливайте яйцо в суп тонкой струйкой, мешая. Доведите суп до кипения.

Дачный рисовый суп со снытью

Влейте в суп молоко, перемешайте.

Дачный рисовый суп со снытью

Добавьте в кастрюлю отварной рис и доведите до кипения.

Дачный рисовый суп со снытью

Добавьте в суп сливочное масло, поперчите, посолите, если надо и подавайте к столу.

Дачный рисовый суп со снытью

Приятного аппетита!

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