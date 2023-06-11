Описание приготовления:

Суп готовится очень просто и быстро, особенно если в наличии есть уже отварной рис. Зелень сныти придает супу пикантную, пряную нотку, а при желании в суп можно добавить листики крапивы или щавеля.

Назначение: На обед

Основной ингредиент: Крупы / Рис

Блюдо: Супы / По-деревенски

Состав / Ингредиенты:

Вода 1 Литр

Рис отварной 80 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Молоко 50 Миллилитров

Морковь 1 Штука

Яйцо 1 Штука

Сныть 1 Пучок

Лук зеленый (перо) 1 Пучок

Помидор 1 Штука

Картофель 2 Штуки

Масло сливочнoe 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

88 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Дачный рисовый суп со снытью»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления дачного рисового супа со снытью. Зелень и овощи помойте и обсушите. Рис отварите до готовности и промойте.

Картофель почистите, вымойте и порежьте средней соломкой. В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения, посолите и добавьте картофель.

Морковь почистите, натрите на средней терке и добавьте в кастрюлю. Варите все в течение 10 минут на среднем огне.

Помидоры порежьте кубиком и добавьте в суп. Варите все в течение 5 минут.

У сныти удалите стебель и порежьте листочки вместе с другой зеленью, добавьте в кастрюлю.

Яйцо разбейте в чашку, перемешайте вилкой. Вливайте яйцо в суп тонкой струйкой, мешая. Доведите суп до кипения.

Влейте в суп молоко, перемешайте.

Добавьте в кастрюлю отварной рис и доведите до кипения.

Добавьте в суп сливочное масло, поперчите, посолите, если надо и подавайте к столу.

Приятного аппетита!