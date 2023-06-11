Описание приготовления:
Суп готовится очень просто и быстро, особенно если в наличии есть уже отварной рис. Зелень сныти придает супу пикантную, пряную нотку, а при желании в суп можно добавить листики крапивы или щавеля.
Назначение: На обед
Основной ингредиент: Крупы / Рис
Блюдо: Супы / По-деревенски
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1 Литр
- Рис отварной 80 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Молоко 50 Миллилитров
- Морковь 1 Штука
- Яйцо 1 Штука
- Сныть 1 Пучок
- Лук зеленый (перо) 1 Пучок
- Помидор 1 Штука
- Картофель 2 Штуки
- Масло сливочнoe 1 Ст. ложка
Количество порций 4
Калорийность
88 ккал
Калорийность
3 г
Белки
4 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Дачный рисовый суп со снытью»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления дачного рисового супа со снытью. Зелень и овощи помойте и обсушите. Рис отварите до готовности и промойте.
Картофель почистите, вымойте и порежьте средней соломкой. В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения, посолите и добавьте картофель.
Морковь почистите, натрите на средней терке и добавьте в кастрюлю. Варите все в течение 10 минут на среднем огне.
Помидоры порежьте кубиком и добавьте в суп. Варите все в течение 5 минут.
У сныти удалите стебель и порежьте листочки вместе с другой зеленью, добавьте в кастрюлю.
Яйцо разбейте в чашку, перемешайте вилкой. Вливайте яйцо в суп тонкой струйкой, мешая. Доведите суп до кипения.
Влейте в суп молоко, перемешайте.
Добавьте в кастрюлю отварной рис и доведите до кипения.
Добавьте в суп сливочное масло, поперчите, посолите, если надо и подавайте к столу.
Приятного аппетита!