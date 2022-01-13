Даёшь скоростной интернет: к концу 2022 года в Севастополе везде появится 4G

К концу 2022 года в Севастополе везде появится современная связь четвёртого поколения – 4G. Такую информацию на встрече с журналистами озвучила Александра Осипова, директор Департамента цифрового развития местного Правительства. Для этого на территории города запланировано строительство 52 антенно-мачтовых сооружений, а также модернизация существующего оборудования. На одном из объектов, призванных улучшить ситуацию с мобильной связью – базовой станции в районе Казачьей бухты, побывала съёмочная группа НТС.

Неприметная мачта, недавно установленная на улице Военных строителей, обеспечивает жителей района Казачьей бухты современной связью четвёртого поколения. Теперь горожане могут без проблем наслаждаться всеми возможностями 4G– смотреть фильмы онлайн, пользуясь только мобильным интернетом, а также осуществлять видеозвонки и скачивать даже ёмкие приложения. Однако, такая ситуация – скорее исключение для Севастополя.

АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА, директор Департамента цифрового развития Правительства Севастополя: «Сейчас практически весь город Севастополь покрыт связью форматом 2G– это голосовая связь. Практически во всех местах присутствует 3G. С LTEесть определённые пробелы и дыры, и собственно над этим мы как раз и работаем».

В этом году местные власти планируют построить 52 антенно-мачтовых сооружения. Причём 22 из них разместят в удалённых районах Севастополя. Это позволит на 100% решить проблему со скоростной передачей данных во всём городе и его сельской зоне.

АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА, директор Департамента цифрового развития Правительства Севастополя: «Мы предполагаем, что в результате реализации данного проекта у нас вся территория будет покрыта, в том числе и участки «Тавриды», где сейчас наблюдаются проблемы со связью, и в том числе Ласпи, где такие районы, куда в основном ходят туристы и нет постоянных жителей».

Возведение новых базовых станций требует значительных инвестиций. Однако, как утверждают ведущие игроки на рынке мобильной связи, строить их всё равно придётся в любом случае. Работа ведётся за счёт государственно-частного партнёрства.

ДМИТРИЙ КЛИМЕНКО, генеральный директор ООО «К-телеком» (торговая марка Win mobile): «С 2014 года у нас трафик вырос порядка 85 раз. При этом в сутки мы сейчас прокачиваем порядка 400 терабайт трафика. Ежегодно при этом трафик удваивается. То есть инвестиции требуются огромные, большие. Спасибо городу, спасибо федеральным властям за то, что обращают внимание на развитие и оказывают поддержку нашим инвестиционным планам».

Технология 4GLTE стала появляться в России с 2010 года. Как рассказал Дмитрий Клименко, генеральный директор компании «К-телеком», в Севастополе в 2014 году исправно работали только сети второго поколения 2G. В настоящее время новые антенно-мачтовые сооружения в нашем городе оснащаются только самым современным оборудованием.

ЮРИЙ САДОВНИК, руководитель севастопольского центра эксплуатации ООО «К-телеком»: «Это современная базовая станция мобильной связи. Одна из многих, которые работают в Севастополе. Конкретно вот это – климатический шкаф, в котором находится оборудование базовой станции. Оно выглядит вот так изнутри: выпрямитель, аккумуляторы и сама базовая станция».

Однако, если с появлением новой базовой станции в районе Казачьей бухты проблемы со связью там исчезли, то для остальной части Севастополя отсутствие стабильного сигнала – привычное явление. На выручку приходит наличие нескольких сим-карт.

«- В принципе, нормально. Я пользуюсь мобильным интернетом «Волна». У меня два оператора – МТС и «Волна». В целом, сочетаю и там, и там. На «Волне» я звоню и мобильный интернет, МТС – просто звонки, так как это телефон рабочий. Ну, в целом, нормально. Бывают кое-где, конечно, провалы в покрытии. Но, в целом». «- В целом, по городу – не очень.

— А мобильная связь – есть какие-то районы, где прямо совсем «глухо»?

— Ну с мобильной связью не скажу, но вот с интернетом проблемы».

Напомним, в начале января стало известно, что Владимир Путин дал задание Кабинету министров принять меры, направленные на развитие мобильной связи, а также интернета в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в перечне поручений по итогам пресс-конференции Президента страны, состоявшейся 23 декабря. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин. Срок – до 1 августа 2022 года.

Николай Кузнецов, Анатолий Паньков «Севинформбюро»