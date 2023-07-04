Даже свекровь попросит рецепт: маринованные помидоры с чесноком – рецепт за 30 минут

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Маринованные помидоры – незаменимая закуска на любом столе. Такая консервация должна быть у каждой хозяйки.

Есть простой и быстрый рецепт маринованных помидоров с чесноком. А что может быть лучше консервации, приготовленной за считанные минуты?

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Рецепт маринованных помидоров с чесноком

  • Время: 30 минут
  • Порций: 7

Особая закуска / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 45 миллилитров уксуса;
– 20 грамм сахара;
– 15 грамм соли;
– 1 килограмм помидоров;
– 100 грамм чеснока;
– 200 грамм лука;
– 1,5 литра воды;
– специи по вкусу: душистый перец, лавровый лист, горчица.

Приготовление:

  • На дно чистых и простерилизованных банок положите лавровый лист, горчицу и зелень.
  • Лук и чеснок очистите и нарежьте ломтиками.
  • Бросьте все это в банки.
  • Помидоры промойте и выложите в банки так, чтобы было немного пространства.
  • В кастрюле вскипятите 1,5 литра воды, добавьте сахар, соль и уксус, прокипятите.
  • Остудите рассол и залейте помидоры.
  • Пастеризуйте банки на огне 5 минут.

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