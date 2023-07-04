Рецепты Даже свекровь попросит рецепт: маринованные помидоры с чесноком – рецепт за 30 минут По Admin - 4 июля, 2023 0 27 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Маринованные помидоры – незаменимая закуска на любом столе. Такая консервация должна быть у каждой хозяйки. Есть простой и быстрый рецепт маринованных помидоров с чесноком. А что может быть лучше консервации, приготовленной за считанные минуты? Не пропустите Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать Рецепт маринованных помидоров с чесноком Время: 30 минут Порций: 7 Особая закуска / Фото unsplash Ингредиенты: – 45 миллилитров уксуса; – 20 грамм сахара; – 15 грамм соли; – 1 килограмм помидоров; – 100 грамм чеснока; – 200 грамм лука; – 1,5 литра воды; – специи по вкусу: душистый перец, лавровый лист, горчица. Приготовление: На дно чистых и простерилизованных банок положите лавровый лист, горчицу и зелень. Лук и чеснок очистите и нарежьте ломтиками. Бросьте все это в банки. Помидоры промойте и выложите в банки так, чтобы было немного пространства. В кастрюле вскипятите 1,5 литра воды, добавьте сахар, соль и уксус, прокипятите. Остудите рассол и залейте помидоры. Пастеризуйте банки на огне 5 минут. Узнайте, как сохранить укроп и петрушку на зиму. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Десерт с нектаринами в бокале – смотрится роскошно, съедается быстроДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутЛегко и быстро – рецепт варенья из розыДва ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиковТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешни