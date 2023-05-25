Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить дал с картошкой, чечевицей и шпинатом. Вместо картофеля можно взять также батат. Бульон можно заменить водой. Подавать дал можно с лепешками или отварным рисом.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Чечевица
Блюдо: Горячие блюда
География кухни: Индийская / Восточная
Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 250 Грамм
- Чечевица красная 100 Грамм
- Бульон (или вода) 300 Миллилитров (овощной или грибной)
- Шпинат 30 Грамм
- Молоко кокосовое 120 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец чили молотый По вкусу
- Паприка (молотая) 1/2 Чайных ложки
- Тмин молотый По вкусу
- Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки
- Красный лук 1/2 Штуки
- Чеснок 1 Зубчик
- Корень имбиря 5 Грамм
- Масло растительное 20 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
151 ккал
Калорийность
6 г
Белки
7 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Дал с картошкой, чечевицей и шпинатом»
Подготовьте все ингредиенты.
Чечевицу промойте и откиньте на сито.
Картофель помойте, очистите и нарежьте крупными ломтиками. Нарежьте репчатый лук на тонкие полукольца. Чеснок и корень имбиря очистите и измельчите.
Разогрейте сотейник или кастрюлю с толстым дном. Обжарьте красный лук с растительным маслом до прозрачности.
Добавьте измельченный чеснок и корень имбиря. Готовьте все вместе еще 3-4 минуты.
Затем добавьте все оставшиеся специи, картофель и чечевицу. Жарьте еще 5 минут.
Влейте овощной бульон, доведите до кипения и варите примерно 15-20 минут.
Затем добавьте кокосовое молоко и мелко порезанный шпинат. Доведите до кипения и прогрейте до мягкости шпината примерно 1 минуту.
Дал с картошкой, чечевицей и шпинатом готов, приятного вам аппетита!