Дал с картошкой, чечевицей и шпинатом

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить дал с картошкой, чечевицей и шпинатом. Вместо картофеля можно взять также батат. Бульон можно заменить водой. Подавать дал можно с лепешками или отварным рисом.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Чечевица
Блюдо: Горячие блюда
География кухни: Индийская / Восточная
Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 250 Грамм
  • Чечевица красная 100 Грамм
  • Бульон (или вода) 300 Миллилитров (овощной или грибной)
  • Шпинат 30 Грамм
  • Молоко кокосовое 120 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Перец чили молотый По вкусу
  • Паприка (молотая) 1/2 Чайных ложки
  • Тмин молотый По вкусу
  • Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки
  • Красный лук 1/2 Штуки
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Корень имбиря 5 Грамм
  • Масло растительное 20 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

151 ккал

Калорийность

6 г

Белки

7 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Дал с картошкой, чечевицей и шпинатом»

Дал с картошкой, чечевицей и шпинатом

Подготовьте все ингредиенты.

Дал с картошкой, чечевицей и шпинатом

Чечевицу промойте и откиньте на сито.

Дал с картошкой, чечевицей и шпинатом

Картофель помойте, очистите и нарежьте крупными ломтиками. Нарежьте репчатый лук на тонкие полукольца. Чеснок и корень имбиря очистите и измельчите.

Дал с картошкой, чечевицей и шпинатом

Разогрейте сотейник или кастрюлю с толстым дном. Обжарьте красный лук с растительным маслом до прозрачности.

Дал с картошкой, чечевицей и шпинатом

Добавьте измельченный чеснок и корень имбиря. Готовьте все вместе еще 3-4 минуты.

Дал с картошкой, чечевицей и шпинатом

Затем добавьте все оставшиеся специи, картофель и чечевицу. Жарьте еще 5 минут.

Дал с картошкой, чечевицей и шпинатом

Влейте овощной бульон, доведите до кипения и варите примерно 15-20 минут.

Дал с картошкой, чечевицей и шпинатом

Затем добавьте кокосовое молоко и мелко порезанный шпинат. Доведите до кипения и прогрейте до мягкости шпината примерно 1 минуту.

Дал с картошкой, чечевицей и шпинатом

Дал с картошкой, чечевицей и шпинатом готов, приятного вам аппетита!

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