Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить дал с картошкой, чечевицей и шпинатом. Вместо картофеля можно взять также батат. Бульон можно заменить водой. Подавать дал можно с лепешками или отварным рисом.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Чечевица

Блюдо: Горячие блюда

География кухни: Индийская / Восточная

Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Картофель 250 Грамм

Чечевица красная 100 Грамм

Бульон (или вода) 300 Миллилитров (овощной или грибной)

Шпинат 30 Грамм

Молоко кокосовое 120 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец чили молотый По вкусу

Паприка (молотая) 1/2 Чайных ложки

Тмин молотый По вкусу

Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки

Красный лук 1/2 Штуки

Чеснок 1 Зубчик

Корень имбиря 5 Грамм

Масло растительное 20 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

151 ккал

Калорийность

6 г

Белки

7 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Дал с картошкой, чечевицей и шпинатом»

Подготовьте все ингредиенты.

Чечевицу промойте и откиньте на сито.

Картофель помойте, очистите и нарежьте крупными ломтиками. Нарежьте репчатый лук на тонкие полукольца. Чеснок и корень имбиря очистите и измельчите.

Разогрейте сотейник или кастрюлю с толстым дном. Обжарьте красный лук с растительным маслом до прозрачности.

Добавьте измельченный чеснок и корень имбиря. Готовьте все вместе еще 3-4 минуты.

Затем добавьте все оставшиеся специи, картофель и чечевицу. Жарьте еще 5 минут.

Влейте овощной бульон, доведите до кипения и варите примерно 15-20 минут.

Затем добавьте кокосовое молоко и мелко порезанный шпинат. Доведите до кипения и прогрейте до мягкости шпината примерно 1 минуту.

Дал с картошкой, чечевицей и шпинатом готов, приятного вам аппетита!