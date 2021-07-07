Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили полёт над Чёрным морем

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации совершили полёт над нейтральными водами Чёрного моря 7 июля. Их сопровождали истребители Су-30М2 объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Южного военного округа. Полёт длился пять часов.

Как сообщили в Министерстве обороны России, экипажи дальней авиации регулярно проводят манёвры над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Очередной полёт был совершён на фоне разворачивающихся учений НАТО Sea Breeze при участии военных из 32 стран. В них задействованы экипажи морских и воздушных судов, команды специального назначения, водолазы и несколько десятков единиц вооружения и техники.

Напомним, что накануне, 6 июля два отечественных истребителя сопроводили патрульный противолодочный самолёт Военно-морских сил США. Российские Су-30 не допустили нарушения государственной границы американским бортом в Чёрном море.