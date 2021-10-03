Дальнобойщик из Иркутска спас брошенного котёнка и нашёл ему новый дом

И просто хорошие новости в субботу. Дальнобойщик из Иркутска Андрей Подлужный спас брошенного котёнка и нашёл ему новый дом. В августе малыш прибился к колесу его многотонной фуры на одной из стоянок в Нижегородской области. Сначала Андрей подумал, что котёнок слепой, потому что глаза крохи были слипшимися, однако умыв нового друга, мужчина понял, что он вполне здоров и активен.

АНДРЕЙ ПОДЛУЖНЫЙ, дальнобойщик: «У него три стадии: он ест, спит и носится. То есть он поел, сходил на горшок, а потом у него начинается активная фаза. Он начинает бегать, носиться здесь, везде лазить, все разведывать. Потом устанет, ляжет и спит».

Малыша назвали Мэрсиком. Какое-то время он сопровождал Андрея в рейсах, развлекая своего спасителя.

АНДРЕЙ ПОДЛУЖНЫЙ, дальнобойщик: «С ним веселее, я согласен, в плане того, что не соскучишься. Так едешь: музыку послушал, радио включил, навигацию посмотрел… А этот товарищ скучать не дает».

Однако постоянно так продолжаться не могло: автомобиль приходилось оставлять на долгое время на парковке, да и напарник Андрея мог не обрадоваться такому соседству. Мужчина много раз пытался пристроить малыша в кафе, магазины и столовые, где останавливался, но никто на это не соглашался. Позже водителю помогли разместить объявление в одной из групп в социальных сетях, и там ему улыбнулась удача. В тот день Оксане Ивановой помогли добрые люди, и она решила, что должна проявить любовь к ближним в ответ.

ОКСАНА ИВАНОВА, новая хозяйка котенка: «В тот день нам помогли хорошие люди, и для себя я решила, что надо тоже сделать хороший поступок. За хорошее дело надо благодарить, да? Поэтому, когда я просматривала в очередной раз Инстаграм, я увидела как раз это видео и сказала: «Вот что мне нужно сделать хорошее сегодня — забрать котенка».

Новым хозяевам пришлось немного подождать, пока Андрей с Мэрсиком доберутся до Иркутска, но вскоре желанная встреча состоялась. Чуть позже оказалось, что крохотный пушистик – девочка, и её переименовали на французский манер – Мерси.