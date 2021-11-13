Давайте думать вместе! Молодёжные идеи могут быть включены в нацпроекты

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 45. АиФ-Крым №45 10/11/2021 Сюжет Большие перемены

Во все времена молодёжь верила в лучшее будущее. Социологи это называют социальным оптимизмом. Среди тех, кому ещё не исполнилось 25 лет полностью довольных жизнью больше шестидесяти процентов. К порогу тридцатилетия их становится заметно меньше. Потому, что приходят взрослые заботы, опасения относительно стабильности.

Весной этого года президент РФ предложил в каждом из нацпроектов предусмотреть специальные разделы для молодёжи. Своего рода «целевой удар» по самым главным проблемам этой части общества. В некоторых уже существующих, есть такие «адресные» точки. Например, в «Демографии» — строительство детсадов и школы, в «Жилье и городской среде» планируется возведение доступного жилья, в «Здравоохранении» — программы по развитию медицинской помощи детям.

Но, возможно, молодые и сами могли что-то подсказать?