Давайте жить лучше! Что принесёт воплощение нацпроекта «Демография»

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 39. АиФ-Крым №39 29/09/2021 Сюжет Большие перемены

Каждый четвертый житель Крыма старше 60 лет. А средний возраст жителя полуострова медленно, но неуклонно растёт. Сейчас он составляет 41 год. А «богатеет» Крым жителями только за счёт приезжих: в большинстве городов и районов смертность превышает рождаемость.

Точно так же в других областях и республиках — где-то в большей, где-то в меньшей степени, идут те же процессы. Семьи ограничиваются одним-двумя наследниками, люди уезжают на заработки, а там и оседают в других регионах. В общем, эта беда значительной части России.

Поэтому-то и был создан Нацпроект «Демография».