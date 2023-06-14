Давно искала этот рецепт. Салат «2 минутки» из помидоров, сыра и сухариков

Салаты присутствуют практически на любом праздничном столе. Большинство людей готовят те рецепты, которые прошли проверку временем. Но иногда для разнообразия можно приготовить не типичный для праздничного стола салат.

Примером такого блюда может стать салат “Минутка”. Он не так распространен, как Оливье или Цезарь, но при этом достаточно хорош, чтобы оказаться на праздничном столе.

Ингредиенты для салата:

Помидоры – 3 штуки;

Сырок плавленый – 1 штука;

Чеснок – 1 зубчик;

Сухарики – 50 г;

Майонез – 1,5 ст. л.;

Соль, перец черный молотый – по вкусу.

Приготовление салата:

Плавленый сыр отправляем в морозилку, чтобы он затвердел. Помидоры нарезаем небольшими дольками.

К помидорам в миску натираем затвердевшей сыр через мелкую терку. В смесь сыра и помидор добавляем чеснок, пропущенный через пресс.

К основной массе выкладываем майонез, соль и черный молотый перец. Салат аккуратно перемешиваем, чтобы ингредиенты объединились между собой.

Сухарики следует выкладывать сверху и только перед самой подачей, чтобы они не размокли.

При желании салат дополнительно украшаем зеленью — кинзой и укропом. Отлично будут смотреться в блюде также салатные листья.

Получается вкусный быстрый салат из простых компонентов. Это хороший аперитив к основному блюду или закуска к обеду.