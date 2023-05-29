Давно искала этот рецепт. Те самые булочки по 9 копеек: такие пушистые и вкусные

Выпечка в Советском Союзе была дешевой даже по ценам того времени. Обычные сдобные булочки можно было приобрести за 5-9 рублей. Причем это была ароматная и мягкая выпечка, испеченная недавно в духовке. Сейчас о подобной роскоши можно только мечтать, так как в основном все готовится с расчетом на долгое хранение.

Найти свежую выпечку можно лишь в пекарнях. Однако, даже в специализированных хлебных магазинах вероятность купить только испеченную сдобу крайне мала.

Поэтому нужно учиться самостоятельно готовить мягкие и пышные булочки.

Ингредиенты для булочек:

молоко — 250 г;

дрожжи свежие — 21 г;

сахар — 130 г;

соль — ½ ч.л.;

ванильный сахар — 3 ч.л.;

яйцо — шт.;

яичный белок — шт.;

мука — 550 г;

сливочное масло — 80 г.

Ингредиенты для смазки:

желток — шт.;

молоко — ст. л.

Приготовление булочек:

В теплое молоко высыпаем сахарный песок и выкладываем дрожжи, смешиваем. В миску с дрожжевым молоком высыпаем пару столовых ложек муки, делаем опару.

Оставляем дрожжевое молоко на 10 минут под полотенцем. Далее в молоко высыпаем остатки сахара, ванильный сахар, соль, разбиваем яйцо, добавляем белок.

Смешиваем все ингредиенты в опаре, постепенно просеиваем в смесь муку, замешиваем тесто. После того как тесто стало собираться в комок, надо добавлять в него постепенно сливочное масло — по кусочку.

Как только в тесто вмешается один кусочек, нужно добавлять следующий. Когда все кусочки масла будут вмешаны в тесто, надо оставить его под пленкой на час — до увеличения в размере. Пленку обязательно протыкаем, чтобы к тесту поступал воздух.

Далее тесто снова вымешиваем и делим на 15 равных кусочков.

Каждый кусочек надо скатать в шарик, оставить на противне, застеленном пергаментом на 40 минут под полотенцем.

Булочки надо смазать смесью желтка и молока, выпекать при 180 градусах 20 минут.

В данные булочки перед выпеканием можно добавить различные начинки — изюм или шоколадную крошку например. Проверить готовность булочек получится при помощи деревянной шпажки.