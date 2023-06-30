Давно не ели такую вкусную курочку. Беру филе и готовлю быстрый ужин: вся семья в восторге

Человечеству известно большое количество различных видов мяса. Мы имеем привычную курятину и свинину, а также говядину, мясо диких животных. Однако, среди всех видов мяса выделяется в особенности куриное мясо.

Дело в том, что волокна куриного филе содержат нежирный белок. В таком случае, человек получает белок, необходимый для работы организма. При этом отказывается от излишков жира.

Расскажем, как вкусно приготовить куриное филе.

Ингредиенты для жареного куриного филе:

Куриное филе — 600 г;

Паприка — 2 ч.л.;

Соль — ч. л.;

Лук репчатый — шт.;

Помидор — шт.;

Яйцо вареное — 2 шт.;

Чеснок — 4 зубчика;

Майонез — 3 ст.л.;

Масло растительное — 50 г.

Приготовление жареного куриного филе:

Куриное филе надо разделить на стейки, поэтому каждое надо разрезать вдоль на две части. Стейки посыпаем паприкой и солью, втираем в волокна мяса с обеих сторон.

Репчатый лук нарезаем четверть кольцами, нарезаем мелким кубиком помидор, смешиваем компоненты в тарелке. Сыр измельчаем на крупных резцах терки, храним отдельно от овощей.

Натираем мелко вареные яйца, выкладываем к измельченным овощам. Пропускаем через пресс зубчики чеснока в миску с овощами и яйцами, заправляем смесь майонезом, солим и тщательно перемешиваем.

Смазываем противень растительным маслом, выкладываем на поверхность стейки. На стейки кладем полученную овощную массу, ровным слоем распределяем по кусочкам.

Создаем на овощной массе сырную подушку. Выпекаем блюдо полчаса в духовке при 180 градусах.

К овощной массе можно также добавить нашинкованную зелень.

Подавать блюдо рекомендуется со свежими овощами.