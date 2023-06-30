Давно не ели такую вкусную курочку. Беру филе и готовлю быстрый ужин: вся семья в восторге

Человечеству известно большое количество различных видов мяса. Мы имеем привычную курятину и свинину, а также говядину, мясо диких животных. Однако, среди всех видов мяса выделяется в особенности куриное мясо.
Дело в том, что волокна куриного филе содержат нежирный белок. В таком случае, человек получает белок, необходимый для работы организма. При этом отказывается от излишков жира.
Расскажем, как вкусно приготовить куриное филе.
Ингредиенты для жареного куриного филе:
- Куриное филе — 600 г;
- Паприка — 2 ч.л.;
- Соль — ч. л.;
- Лук репчатый — шт.;
- Помидор — шт.;
- Яйцо вареное — 2 шт.;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Майонез — 3 ст.л.;
- Масло растительное — 50 г.
Приготовление жареного куриного филе:
Куриное филе надо разделить на стейки, поэтому каждое надо разрезать вдоль на две части. Стейки посыпаем паприкой и солью, втираем в волокна мяса с обеих сторон.
Репчатый лук нарезаем четверть кольцами, нарезаем мелким кубиком помидор, смешиваем компоненты в тарелке. Сыр измельчаем на крупных резцах терки, храним отдельно от овощей.
Натираем мелко вареные яйца, выкладываем к измельченным овощам. Пропускаем через пресс зубчики чеснока в миску с овощами и яйцами, заправляем смесь майонезом, солим и тщательно перемешиваем.
Смазываем противень растительным маслом, выкладываем на поверхность стейки. На стейки кладем полученную овощную массу, ровным слоем распределяем по кусочкам.
Создаем на овощной массе сырную подушку. Выпекаем блюдо полчаса в духовке при 180 градусах.
К овощной массе можно также добавить нашинкованную зелень.
Подавать блюдо рекомендуется со свежими овощами.