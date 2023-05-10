Давно забытый рецепт. Вкусный салат из простых продуктов: никакого майонеза

Мы часто используем майонез в салатах, чтобы наше застолье содержало лишь сочные блюда. В магазинах можно купить хороший майонез, но намного приятнее заменить его на что-то более вкусное и полезное. Например, на соус, который мог бы не только делать салат сочнее, но и с лучшей стороны раскрывать сочетание всех продуктов.

Сейчас мы приготовим салат без майонеза из простых ингредиентов, которые с легкостью можно отыскать в ближайших супермаркетах.

куриное филе — 400 гр;

соленые огурцы — 250-300 гр;

морковь — 3 шт;

яйца — 4 шт;

сметана — 3 ст.л;

оливковое масло — 3 ст.л;

американская горчица — ст.л;

соль — 1/2 чайной ложки;

укроп.

Приготовление:

Нарезаем соленые огурцы и перекладываем их в салатницу. Куриное филе отвариваем в кастрюльке и нарезаем небольшим кубиком. Добавляем к огурцу.

Отвариваем морковь, очищаем и нарезаем. Куриные яйца готовим вкрутую. Чистим и убираем желток в отдельную чашу. Белок нарезаем в салат.

К желтку добавляем половину чайной ложки соли. Вилкой раздавливаем. Вливаем три столовые ложки оливкового масла. Добавляем также три столовые ложки сметаны и одну столовую ложку горчицы. Веточку укропа нарезаем и тоже отправляем к желтку. Вилкой соединяем ингредиенты вместе.

Заправляем салат и перемешиваем. Выкладываем на блюдце небольшими порциями. Можно звать гостей к столу и демонстрировать новый вкусный салат.