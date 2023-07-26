Даю гарантию на это блюдо. Такая картошечка съедается без остатка: шикарный обед

Картофель — один из самых интересных и популярных овощей во всем мире. Сейчас существует большое количество различных сортов картошки. Причем картофель отличается не только по внешним признакам и вкусовым особенностям. В большинстве сортов картофеля разное содержание крахмала.

Картошка не диетическая пища. Из-за содержания крахмала в составе, от употребления картошки можно поправится. Однако, это не останавливает людей от постоянного насыщения организма картошкой.

Расскажем про один из актуальных способов приготовления картошки.

Ингредиенты для запеченного картофеля:

картофель — 500 г;

лук репчатый — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.;

сливочное масло — 50 г;

прованские травы — ч.л.

Приготовление запеченного картофеля:

Картофель очищаем и нарезаем кружочками толщиной 4-5 мм. Аналогично нарезаем кольцами лук в отдельную миску.

Картофель посыпаем прованскими травами и солью. В микроволновке растапливаем сливочное масло, выливаем на картофель, смешиваем компоненты.

В форму для запекания выкладываем слой из луковых колец. Посыпаем по желанию луковые кольца черным молотым перцем.

На подушку из луковых колец внахлест выкладываем картофель. Накрываем форму фольгой, выпекаем при 180 градусах в духовке полчаса.

В итоге мы имеем запеченный картофель на луковой подушке.

Отменный гарнир для мяса и рыбы.