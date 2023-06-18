Даже муж стал есть кабачки: этот рецепт заказывает через день. Всё благодаря нереально вкусному соусу

Существует легенда, в которой индийские женщины получили от богов кабачки. Мужья-рыболовы часто уезжали рыбачить, а девушки оставались на берегах и ждали. Однажды они попросили подарить им овощ, такой же вкусный как рыба, цвета моря при луне и с крепкой кожурой как панцирь черепахи. Так и появился кабачок.

В современной кулинарии этот овощ часто используется, ведь он очень вкусный, если правильно его приготовить и сдобрить приправами.

Наш рецепт прост в исполнении, а результат порадует вас и ваших близких.

Ингредиенты для приготовления кабачков

Кабачки — 5 штук;

Чеснок — 15-20 гр;

Сыр твердый — 250 гр;

Сметана — 300 гр;

Майонез — 200 гр;

Молотый кориандр — 0,5 ч.л.;

Хмели-сунели — 1 ч.л.;

Уцхо-сунели (голубой пажитник) — 0,5 ч.л.;

Молотый острый перец — по вкусу;

Имеретинский шафран или куркума — 1/3 ч.л.

Растительное масло.

Приготовление кабачков:

Моем кабачки, затем нарезаем их на тонкие кружочки толщиной 1 см. Отправляем в глубокую тару, солим и перемешиваем.

Твердый сыр натираем на мелкой терке. Лучше всего брать сулугуни. Перекладываем в отдельную миску.

Добавляем пропущенный через пресс чеснок, а также нежирную сметану 18%. Далее добавляем майонез, он придаст необходимый кабачкам привкус.

Теперь всыпаем специи, такие как молотый кориандр, хмели-сунели, уцхо-сунели, острый перец и имеретинский шафран или куркуму. Если у вас нет некоторых ингредиентов, увеличьте количество хмели-сунели и обязательно положите куркуму.

Перемешиваем массу до получения однородного соуса.

Посоленные кабачки отжимаем, чтобы из них вышла лишняя влага. Теперь добавляем немного масла. Обжариваем на сковороде с двух сторон.

Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы они остыли.

На дно формы для выпекания намазываем соус. Далее делаем слой кабачков. Чередуем слои.

На последнем слое кабачков кладем кружочки внахлест друг на друга. Покрываем соусом.

Отправляем в духовку разогретую до 180 градусов на пятнадцать минут.

Блюдо готово! Пробуем.