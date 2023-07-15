Даже выпекать не надо. Вкусный торт за 30 минут: домашний рецепт без выпечки

Торты давно стали настоящим кондитерским искусством. Каждый день в социальных сетях кондитеров можно наблюдать различные дизайны и вкусовые решения десертов.

Торты разделились на несколько категорий. Эти категории обозначают событие, для которого создается торт. Например, есть торты на День Рождения, Свадьбу, годовщину отношений и даже гендер будущего ребенка.

Однако, торты можно готовить не только на торжество, но и для себя. Расскажем, как сделать вкусный торт дома без выпечки.

Ингредиенты коржа для торта:

мука — 120 г;

какао — ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

сливочное масло — 70 г.

Ингредиенты для крема:

сметана — 500 г;

сахар — 70 г;

ванильный сахар — 8 г;

желатин — 10 г;

вода — 3 ст. л.;

грецкий орех — 80 г;

шоколад — 80 г;

чернослив — 100 г.

Приготовление торта:

В миске соединяем муку с какао и сахарным песком. Измельчаем на терке холодный кусок сливочного масла в сыпучую массу, создаем крошку.

Перекладываем крошку из теста в сковороду, обжариваем на среднем огне 15 минут, постоянно помешиваем. Далее для приготовления крема высыпаем в сметану ванильный и классический сахара, перемешиваем.

Измельчаем до состояния крошки грецкие орехи, нарезаем мелко мягкий чернослив. Измельчаем до состояния крошки также шоколад.

Желатин растворяем водой. Взбиваем пару минут на средних оборотах миксера сметанную массу. В массу выливаем желатин, заранее разогретый в микроволновке.

В сметанный крем выкладываем шоколадную и ореховую крошку, а также чернослив, тщательно перемешиваем.

В кондитерское кольцо диаметром 18 см высыпаем ½ часть рассыпчатого коржа.

Перекладываем в форму весь крем, выравниваем по поверхности.

Засыпаем крем оставшимся рассыпчатым коржом, отправляем в холодильник на 3 часа.

Этот простой торт готовится без использования духовки. Занимает приготовления полчаса, не считая затвердевания в холодильнике.