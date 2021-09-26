Децентрализованная система вентиляции в доме: как это работает?

Здоровый и свежий воздух в доме важен для вашего благополучия и комфорта в доме. Новые энергетические стандарты в домостроении означают, что дома строятся все более и более плотно, и поэтому не может происходить адекватного воздухообмена. Результатом является высокая концентрация загрязняющих веществ в воздухе, которые могут серьезно подорвать здоровье и самочувствие жителей. Кроме того, воздух обогащается влагой и может привести к образованию плесени.

Вас интересует система вентиляции в вашем доме, которая обеспечивает постоянный приток свежего воздуха без полного открытия окон несколько раз в день? В следующем руководстве мы познакомим вас с наиболее распространенной системой вентиляции для вашего дома: децентрализованной системой вентиляции.

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Строительство домов становится все более прогрессивным: плотные ограждающие конструкции за счет утепленных крыш, внешних фасадов и стеклопакетов обеспечивают еще более высокую энергоэффективность. Однако герметичность здания также означает, что естественный воздухообмен в доме становится все труднее и труднее. Если раньше естественная вентиляция обеспечивалась постоянно через трещины, стыки или протечки в кирпичной кладке, в настоящее время воздух находится в энергоэффективных домах.

Децентрализованные вентиляторы устанавливаются прямо в наружных стенах дома или квартиры. Два устройства образуют вентиляционную пару. Благодаря встроенному реверсивному вентилятору они меняют режим приточного и вытяжного воздуха через определенные (короткие) интервалы, обеспечивая тем самым непрерывный воздухообмен. Тепло отработанного воздуха в помещении накапливается в алюминиевом или керамическом сердечнике внутри вентилятора и затем передается поступающему свежему воздуху. Таким образом, нагретый наружный воздух попадает внутрь помещения в интервале приточного воздуха.

Децентрализованная система вентиляции также обеспечивает воздухообмен, соответствующий требованиям номинальной вентиляции.

Центральная система вентиляции является частью системы вентиляции с принудительной подачей воздуха. При планировании данной системы дом делится на приточные и вытяжные помещения. Помещения с приточным воздухом обычно представляют собой жилую и спальную зоны.

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