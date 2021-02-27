Действующие в Севастополе коронавирусные ограничения продлены до конца марта

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Ограничения, призванные предотвратить распространение COVID-19, действующие в Севастополе, продлены до конца марта. Соответствующее решение принято в субботу на заседании оперативного штаба. Так, до конца следующего месяца продолжит действовать решим повышенной готовности и все введённые ранее ограничительные меры, в том числе, обязательный масочный режим. Как и ранее, в закрытых помещениях разрешено проводить спортивные мероприятия со зрителями, показы в театрах и кинотеатрах, если зал заполнен не более, чем на половину. В виде исключения было разрешено проведение двух мероприятий на площади Нахимова.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Это празднование Международного женского дня – 8 марта провести традиционный «Белый концерт» на площади Нахимова. Он с рассадкой происходит, поэтому там можно будет расставить стулья таким образом, чтобы социальную дистанцию обеспечить. При необходимости – желающим, кто придёт маски выдать, кто придёт без них. И второе – это запланировать мероприятие, также городское, на площади Нахимова 18 марта, чтобы отметить седьмую годовщину Русской весны в Севастополе».

Кроме того, стало известно, что некоторые больницы, ранее задействованные для лечения пациентов с COVID-19, возвращаются к профильной работе, свободный коечный фонд сейчас составляет 48%.