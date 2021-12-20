Действие антигистаминных препаратов

Существуют также сообщения о влиянии прогестерона на синтез гликозаминогликанов (ГАГ), который определяли по включению меченого глюкозамина. Повышение уровня прогестерона до такого, который наблюдается в третьем триместре беременности, приводило к снижению синтеза ГАГ.

Многие исследователи сообщали о регулировании метаболизма гиалуронана, предшественником которого является глюкозамин, прогестероном в культивируемых фибробластах шейки матки. Указанный процесс определяли по изменению содержания использованного в среде глюкозамина и полученной гиалуроновой кислоты. Прогестерон подавлял синтез гиалуронана на 2%, в то же время дегидроэпиандростерон сульфат и эстрадиол повышали его уровень соответственно на 22 и 12%. Действие гиалуронан-деполимеризующего фермента эндо-β-N-ацетилглюкозаминидазы активировалось прогестероном.

Сообщают также о связи прогестерона с синтезом глюкозамина клетками стромы матки. Под влиянием гонадотропного рилизинг-гормона у самок крыс повышается инкорпорация глюкозамина к ЛГ как у интактных, так и овариэктомированных животных.

Существуют данные, подтвержденные гистохимическими исследованиями, относительно колебания уровня гликопротеидов в маточной трубе в течение менструального цикла. При этом наибольшее количество специфических гликопротеидов ткани наблюдается в фолликулиновой фазе. Исследователи связывают этот факт с изменением уровней прогестерона и эстрадиола. У самок крыс с гиперовуляцией по сравнению со здоровыми животными наблюдается снижение содержания глюкозамина в гликокаликсе поверхностных эпителиоцитов оболочки матки. Это вызывает ухудшение имплантации. Сообщается о синтезе и секрецию эстрогензависимого гликопротеида в маточной трубе в течение ранней беременности у овец, что было подтверждено инкорпорацией меченого глюкозамина.