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Если в доме есть стояк, то он непременно расположен на кухне. Именно этот факт и смущает подавляющее большинство счастливых обладателей этого «уникального сооружения». Следовательно, нельзя назвать большим удивлением ил некой неожиданностью непреодолимое стремление многих хоть как-то преобразить его и придать ему более совершенных внешних форм и очертаний. Потому зачастую стояки просто выкрашивают или белят, но перед этим, конечно же, штукатурят. Если вас заинтересовала декоративная плитка под бетон, то узнавайте больше тут https://plitka.ua/catalog/plitka/filter-tip_stilya-is-pod_beton/.

Разумеется, на фоне современных технологий и процессов, любой из этих подходов кажется чрезмерно устаревшим. Потому в ходе ремонта мы все чаще склоняемся к тому, чтобы обложить стояк специальным кафелем, невзирая на то, что это способ является весьма затратным (дорогостоящим) и чрезмерно хлопотным. Но в противовес указанным, как нам кажется недостаткам, можно привести многочисленные достоинства данного материала. Ведь кафель, как ни один другой облицовочный материал является долговечным и прочным.

Кроме этого, к выше, указанным двум преимущественным характеристикам можно добавить еще такие качества как влагостойкость, теплопроводность, прочность, и великолепные эстетические показатели. Поэтому кафельную плитку можно использовать даже при отделке так называемых проблемных помещений.Привлекает еще тот факт, что за кафелем, как за основным отделочным материалом ухаживать не в тягость, а ведь вопрос поддержания чистоты в быту не так уж и маловажен.

Перед началом облицовки необходимо произвести определенные расчеты и точно определить количество необходимого материала. Далее выбрать плитку и мастику, определится с типом клея и штукатурной сетки.

По большому счету процесс работы можно разделить на следующие этапы:

Подготовка наружной поверхности стен; Обертывание стояка в специальную металлическую пленку; Нанесение первичного слоя раствора; Выравнивание стен (устранение всевозможных «завалин» и неровностей); Укладка плитки.

Иногда в качестве альтернативы используется плиточный клей. Но в этом случае нужно быть предельно внимательными и осторожными, так как придется работать в условиях резких температурных перепадов. Потому работу придется выполнять частично, а еще лучше дожидаться полного высыхания клеевого раствора. В итоге стены обязательно должны получиться строго вертикальными, а откосы на углах прямыми.

Главное в этом деле не торопиться и строго следовать предписанному руководству.