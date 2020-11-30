Для создания защитного слоя у фасада здания применяют такой материал как декоративная штукатурка под бетон. Ее свойства позволяют изолировать помещение от шума и от проникновения холодного воздуха снаружи.

Как правильно наносить декоративную штукатурку на стены

Более того, засохший слой раствора прочно сцепляется с внутренним слоем стройматериала, увеличивая его срок службы, а также выдерживает серьезные перепады температур и различных погодных условий за счет влагостойкости материала. При этом с помощью декоративной штукатурки стен фасада можно создать красивый уникальный дизайн, на который легко будет обратить внимание. На отечественном рынке в наше время есть много различных вариантов данных смесей, одни из которых более доступны благодаря низкой цене, а другие более востребованы за счет отсутствия необходимости самостоятельно готовить раствор.

Технология отделки фасада при помощи штукатурки

После того, как необходимый материал приобретен, необходимо знать все шаги, благодаря которым Вы сможете самостоятельно выполнить качественную отделку фасадных стен.

Готовим обрабатываемую поверхность

Для этого следует очистить стену от старой отделки и прочих материалов, а также устранить грязь и пыль. После этого необходимо заделать все дефекты поверхности. При помощи уровня следует проверить неровности, чтобы наибольшее отклонение не превышало 1,5 см. Если старый штукатурный слой держится крепко, достаточно будет сделать на нем небольшие борозды.

Грунтовка и армирование поверхности

Чтобы обеспечить долговечность слоя декоративной штукатурки стен он укрепляется путем армирования, используя сетку из стеклоткани или металла (слой больше 3 см). При этом следует учитывать толщину слоя штукатурки. Если он не превышает 2 см, армирующую сетку нет необходимости накладывать. Достаточно просто нанести грунтовку и дать ей высохнуть.

Создаем раствор

В том случае, если Вы приобрели состав минерального типа, придется потратить время на изготовления самого раствора. Нужно тщательно выдержать все пропорции и делать это быстро, чтобы готовая смесь не успела затвердеть.

Нанесение раствора

Если Вы уже приготовили смесь, или приобрели готовый раствор можно приступать к её нанесению на подготовленную стену. Сначала устанавливаются маячки, по которым производится набрызгивающий слой, затем они удаляются и промежутки заполняются, после чего укладывается финальный слой. Необходимо выжидать пока предыдущий слой не высохнет, прежде чем наносить следующий.

Создается фактура

Это финальный слой, создавая особенную структуру. В этом случае пригодится валик уже с готовым рисунком.