Делаем алкогольные напитки в бокалах

Выполнение:

Тщательно перемешайте персики. Примечание — не снимайте их с кожи, а просто сделайте яму. Добавьте немного свежей малины или немного малинового сока — чтобы напиток приобрел слегка розовый цвет, не переусердствуйте с количеством сока. Смешайте коктейль в пропорциях ¼ фруктов и ¾ белого вина или шампанского, добавьте немного сахара и несколько капель лимонного сока, размешайте, затем налейте в охлажденный бокал для мартини или продолговатый к шампанскому, и вы сможете насладиться Беллини.

Вообразите себя на мгновение в самом Париже, когда вы будете на своей новой кухне. Налей себе бокал бордо, побалуй себя фондю и погрузись в роскошь кухни, которая отражает класс и культуру ее домовладельца.

Определенная, частично свободно выбираемая сумма пожертвована в месяц, год или один раз, и при необходимости вам выдается сертификат. Если поблизости есть спонсорская помощь животным, в некоторых случаях животное можно посетить и вывести на прогулку. Так что, если вы разделяете общую любовь к собакам или другому животному, это правильный подарок для момента, когда мы действительно ничего не дарим друг другу.

Совет: некоторые «подарки» также можно купить в других организациях по оказанию помощи, которые не только понравятся вашему другу, но и помогут другим, например, набор гигиены для семьи или запас чистой воды. Узнайте больше об этом в Интернете, есть много организаций, которые предлагают такие предложения.

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