Делаем правильный выбор. Частный дом престарелых в Симферополе

Общественный деятель, руководитель различных социальных проектов Мирошниченко Иван Сергеевич рассказал о том, на какие критерии стоит опираться при выборе частного дома престарелых в городе Симферополь.

Последнее время запрос в интернете на частный дом престарелых в городе Симферополь растёт с геометрической прогрессией. Это связано с тем, что молодое поколение настолько вовлечено в активный труд и в находиться режиме выживания, что просто на просто не успевает оказать должное внимание своим старикам. В связи с этим, мы решили взять интервью у Мирошниченко Ивана Сергеевича общественного деятеля, руководителя федерального антинаркотического проекта, который не первый год координирует деятельность общественных организаций, которые занимаются социальным обслуживанием населения, и узнать у него, на что важно и нужно опираться родственникам, если они хотят выбрать частный и при этом надежный дом престарелых в Симферополе.

Фото: Пансионат для пожилых людей "Сказка"

— Иван Сергеевич, какие виды учреждений вообще существуют, которые могут осуществлять уход за пожилыми людьми в Симферополе?