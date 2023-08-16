Рецепты Делаем сразу из двойной порции: рецепт домашнего печенья с сахаром По Admin - 16 августа, 2023 0 43 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Почти во всех кафе можно встретить хрустящее и необыкновенно красивое по форме печенье, присыпанное сахаром. Его обычно добавляют к кофе как комплимент. Захотелось отведать? У нас есть рецепт. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Домашнее печенье с сахаром – идеальный вариант кофе или чаю. Его можно приготовить в считанные минуты, ведь процесс настолько элементарен, что справится даже ребенок. Читайте также Говяжья котлета – универсальный продукт: три оригинальных рецепта, которые это докажут Рецепт песочного печенья Время: 30 минут П орции: 18 – 20 штук Ингредиенты: – 110 граммов мягкого сливочного масла; – 50 граммов сахара; – пол яйца, или одно маленькое; – 130 граммов муки; – 2 чайные ложки молока; – ванильный сахар. Приготовление: Мягкое масло взбиваем с сахаром и ванильным сахаром, добавляем яйцо, муку. Напоследок вливаем молоко. Замешиваем эластичное тесто. Раскатываем его в пласт, с помощью формочек выжимаем печенье и перекладываем на противень. Сверху присыпаем печенье сахаром. Разогреваем духовку до 100 градусов и выпекаем печенье 10 – 15 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить рыхлые булочки с маковой начинкой. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Бандерики с куриным фаршем: готовим к бульону или супуВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляЛегендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоКак приготовить идеальный бургер – рецепт от булочки до котлеты