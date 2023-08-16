Делаем сразу из двойной порции: рецепт домашнего печенья с сахаром

Почти во всех кафе можно встретить хрустящее и необыкновенно красивое по форме печенье, присыпанное сахаром. Его обычно добавляют к кофе как комплимент. Захотелось отведать? У нас есть рецепт.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Домашнее печенье с сахаром – идеальный вариант кофе или чаю. Его можно приготовить в считанные минуты, ведь процесс настолько элементарен, что справится даже ребенок.

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Рецепт песочного печенья

Время: 30 минут

30 минут П орции: 18 – 20 штук

Ингредиенты:

– 110 граммов мягкого сливочного масла;

– 50 граммов сахара;

– пол яйца, или одно маленькое;

– 130 граммов муки;

– 2 чайные ложки молока;

– ванильный сахар.

Приготовление:

Мягкое масло взбиваем с сахаром и ванильным сахаром, добавляем яйцо, муку. Напоследок вливаем молоко. Замешиваем эластичное тесто.

Раскатываем его в пласт, с помощью формочек выжимаем печенье и перекладываем на противень.

Сверху присыпаем печенье сахаром.

Разогреваем духовку до 100 градусов и выпекаем печенье 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

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