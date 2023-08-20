Делайте сразу 2 порции. Быстрый и вкусный салат из помидоров: весь секрет в маринадеБыстрый и вкусный салат из помидоров

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Admin
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Родиной томатов стоит считать Перу. Местные жители выращивали помидоры с древних времен. Причем эта ягода применялась для множества различных целей. Например, томатами лечили определенные виды заболеваний. Также помидоры были важным атрибутом религиозных праздников.

Есть предположение, что в Перу томаты преподносились божествам.

В Европе этот вид ягоды долгое время считался декоративным. Но, после того, как помидоры стали употреблять в пищу, стало известно много интересных рецептов.

Расскажем о приготовлении томатного салата.

Ингредиенты для томатного салата:

  • помидоры — 3 шт.;
  • красный лук — шт.;
  • базилик — 1/2 ч. л.;
  • орегано — 1/2 ч. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • мёд — 1/4 ч. л.;
  • винный уксус — 1/2 ч. л.;
  • петрушка — пучок;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соль — ½ ч. л.

Приготовление томатного салата:

Нарезаем помидоры на кольца толщиной 1 см. Солим и посыпаем черным молотым перцем кольца помидор, отправляем в холодильник на 5-10 минут.

Нарезаем тонкими кольцами красный лук, заливаем холодной водой. Для заправки смешиваем в чаше оливковое масло с базиликом, орегано и винным уксусом.

Измельчаем на мелкой терке чеснок, вместе с медом выкладываем в заправку, перемешиваем.

На тарелку выкладываем внахлест кольцо помидора и кольцо лука — чередуем.

Кладем на помидоры и лук заправку. Шинкуем петрушку, посыпаем томатный салат.

Делайте сразу 2 порции. Быстрый и вкусный салат из помидоров: весь секрет в маринадеБыстрый и вкусный салат из помидоров

Делайте сразу 2 порции. Быстрый и вкусный салат из помидоров: весь секрет в маринадеБыстрый и вкусный салат из помидоров

Не забываем отправить салат на 10 минут в холодильник. Блюдо стоит употреблять холодным, так оно лучше раскрывает нотки вкуса заправки и овощей.

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