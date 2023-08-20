Делайте сразу 2 порции. Быстрый и вкусный салат из помидоров: весь секрет в маринадеБыстрый и вкусный салат из помидоров

Родиной томатов стоит считать Перу. Местные жители выращивали помидоры с древних времен. Причем эта ягода применялась для множества различных целей. Например, томатами лечили определенные виды заболеваний. Также помидоры были важным атрибутом религиозных праздников.
Есть предположение, что в Перу томаты преподносились божествам.
В Европе этот вид ягоды долгое время считался декоративным. Но, после того, как помидоры стали употреблять в пищу, стало известно много интересных рецептов.
Расскажем о приготовлении томатного салата.
Ингредиенты для томатного салата:
- помидоры — 3 шт.;
- красный лук — шт.;
- базилик — 1/2 ч. л.;
- орегано — 1/2 ч. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- мёд — 1/4 ч. л.;
- винный уксус — 1/2 ч. л.;
- петрушка — пучок;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.
Приготовление томатного салата:
Нарезаем помидоры на кольца толщиной 1 см. Солим и посыпаем черным молотым перцем кольца помидор, отправляем в холодильник на 5-10 минут.
Нарезаем тонкими кольцами красный лук, заливаем холодной водой. Для заправки смешиваем в чаше оливковое масло с базиликом, орегано и винным уксусом.
Измельчаем на мелкой терке чеснок, вместе с медом выкладываем в заправку, перемешиваем.
На тарелку выкладываем внахлест кольцо помидора и кольцо лука — чередуем.
Кладем на помидоры и лук заправку. Шинкуем петрушку, посыпаем томатный салат.
Не забываем отправить салат на 10 минут в холодильник. Блюдо стоит употреблять холодным, так оно лучше раскрывает нотки вкуса заправки и овощей.