Дельфинарием в Артбухте занимаются судебные приставы и прокуратура

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Устранения нарушений в деятельности Дельфинария в Артиллерийской бухте добивается Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура. Как сообщают в пресс-службе ведомства, история тянется с 2020 года.

Тогда проверка показала, что Дельфинарий использует акваторию Черного моря для проведения зрелищных мероприятий, а также забора и сброса воды без необходимых разрешительных документов.

Кроме того, забор, насосы, оборудование для фильтрации воды, зал для зрителей и другие хозяйственные постройки находятся на гидротехническом сооружении – набережная №152. Это собственность города, которая закреплена за «Парками и скверами».

«В пользование третьим лицам это имущество не передавалось, в связи с чем используется самовольно», – пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Чтобы добиться устранения нарушений, природоохранная прокуратура подала иск в Севастопольский городской суд, который, в свою очередь, поддержал позицию надзорного ведомства.

На ответчика возложили обязанность освободить набережную – демонтировать размещенное там оборудование. Также суд запретил эксплуатировать бассейны и сбрасывать воду в Черное море, пока Дельфинарию не предоставят в пользование водный объект.

В мае этого года решение суда вступило в законную силу. Природоохранная прокуратура контролирует его исполнение. Сейчас служба судебных приставов-исполнителей начало исполнительное производство. Проводятся действия, направленные на исполнение вступившего в законную силу судебного решения.