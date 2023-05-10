Деликатес дома. Как быстро и вкусно засолить скумбрию

Соленую скумбрию можно купить в магазине, а можно приготовить на собственной кухне и получится даже вкуснее.

Скумбрия — это вкусная и полезная рыба, которая хорошо подходит для засолки. Засолить скумбрию дома можно за несколько часов, используя простые ингредиенты и специи. Засоленная скумбрия отлично сочетается с хлебом, картофелем, овощами или салатами. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Соленая скумбрия

Ингредиенты:

скумбрия — 1 кг;

соль — 3 столовые ложки;

сахар — 1 столовая ложка;

лавровый лист — 3-4 штуки;

перец горошком — 10-15 штук;

уксус — 2 столовые ложки;

вода — 1 литр.

Подготовьте скумбрию: почистите от чешуи, вырежьте плавники и отрежьте голову. Разрежьте тушку на порционные куски.

Подготовьте рассол: в кастрюле смешайте воду, соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Доведите до кипения и варите на медленном огне 5 минут. Затем добавьте уксус и снимите с огня.

Залейте скумбрию рассолом: уложите куски рыбы в стеклянную или эмалированную посуду и залейте горячим рассолом так, чтобы он полностью покрывал рыбу. Остудите до комнатной температуры.

Поставьте скумбрию в холодильник: накройте посуду крышкой или пленкой и поставьте в холодильник на 4-6 часов. За это время рыба пропитается солью и специями и станет мягкой и ароматной.

Перед подачей достаньте скумбрию и обсушите бумажными полотенцами.

К приготовленной таким образом рыбе идеально подойдет картофельное пюре. Его очень просто приготовить.