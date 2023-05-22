Деликатес на скорую руку: рецепт слоеного салата из крабовых палочек с сыром и яйцом

Салат хорошо подойдет не только для повседневного меню, но и для праздничного стола.

Чтобы разбавить ужин оригинальным блюдом, предлагаем приготовить слоеный салат из крабовых палочек с сыром и яйцом по рецепту из кулинарного блога «Рецепты каждый день». Это не займет много времени, а результат порадует вкусом и видом. Такой салат хорошо будет смотреться даже на праздничном столе.

Слоеный салат из крабовых палочек с сыром и яйцом

Ингредиенты:

сваренные вкрутую куриные яйца – 2 шт;

плавленый сырок – 100 гр;

крабовые палочки – 4 шт;

консервированная кукуруза – 1 ст. л;

соль, перец – по вкусу;

майонез – 40 гр;

перец сладкий – 1/4 шт.

Способ приготовления:

Сваренные вкурутую яйца остудить в холодной воде, почистить, натереть на крупной терке вместе с сырком. Добавить немного майонеза, посолить и перемешать.

Перец помыть, очистить от семян, нарезать маленькими кубиками. Крабовые палочки аккуратно развернуть, чтобы получились пласты.

Положить одну развернутую крабовую палочку на тарелку. Смазать сырно-яичной смесью. Таким образом собрать весь салат.

Сверху добавить нарезанный перец и кукурузу.

Ранее Фокус писал, как приготовить торт-закуску из крабовых палочек.