Дело по мошенничеству в отношении экс-руководителя «Любимого берега» ушло в суд

Фото: прокуратура Севастополя

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора группы компаний «Любимый берег». Его обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размере». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, злоумышленник вместе с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с января 2015 года по декабрь 2017 года заключал с гражданами договоры предварительной купли-продажи долей жилых домов по улицам Университетская, Мельникова, Челнокова и Ручьевой в Севастополе.

При этом завершать строительство и передавать покупателям жилье он не собирался, умалчивая о невозможности введения в эксплуатацию этих домов, уточнили в прокуратуре.

Участники организованной группы завладели денежными средствами 9 потерпевших на общую сумму свыше 10,4 млн рублей. Расследование по уголовному делу проводило следственное управление УМВД России по Севастополю.

Дело направлено в Ленинский районный суд рассмотрения по существу. Следует отметить, что ранее мужчина уже признан судом виновным в совершении аналогичных преступлений и по приговору суда отбывает наказание в виде лишения свободы.