Демисезонные куртки — как выбрать для мальчика по возрасту?

Демисезонную куртку для детей покупаем «с умом»

Наступает весенняя пора, светят первые лучи солнца и родители начинают потихоньку уменьшать количество одетой одежды на своих детках. На смену зимнему комбинезону приходят эффектные яркие демисезонные куртки для мальчика. Как не ошибиться с выбором, на что необходимо обратить внимание при выборе стильной детской одежды? Есть ли особенности покупки курток? Давайте в этом разберемся. Вот несколько негласных правил.

Первое правило: защита от холода и загрязнений

Первостепенная и основная задача демисезонных курток состоит в том, что они обязаны быть теплыми, непромокаемыми, не пропускать лишний воздух, но обладать хорошей воздухопроницаемостью. Эти вещи должны легко стираться и без особых хлопот очищаться от различного рода загрязнений, ведь ваш малыш, гуляя на улице, может испачкаться. Ткани, состоящие наполовину из хлопка, пропитаны специальным водоотталкивающим составом и требуют к себе особо осторожного обращения во время стирки. Из-за несоблюдения режима изделие потеряет свою привлекательность и присущие ему потребительские качества.

Второе правило: удобная и прочная

Немаловажным критерием при выборе демисезонной куртки является устойчивость к износу. Катание на детских горках, активные игры на свежем воздухе, частые падения провоцируют выбирать данную детскую одежду только из прочных материалов. Не стоит забывать и про детали, к примеру, бегунок на молнии должен быть в исправном состоянии. То же касается и кнопок. Они должны застегиваться без заметных усилий во избежание опасности вырвать ее из ткани и оставить после себя дырку. Наличие резинки по спине, благодаря чему одежда плотно прилегает к телу, но при этом не стесняет движений. Также проверьте капюшон, точнее его прилегание к голове малыша (по краю капюшона должна находиться специальная затягивающаяся тесемка) и манжеты на рукавах, для того чтобы холодный ветер не проникал под курточку.

Третье правило: безопасность

При покупке демисезонной куртки попросите предоставить информацию о производителе, показать сертификат качества. Так вы убережете себя от некачественной продукции и обезопасите своего ребенка. Выбирая товары известных брендов, у вас появляется возможность приобрести не только сертифицированные вещи, но и современные.

Ведь мальчишки и девчонки хотят похвастаться перед своими сверстниками и быть модными, как мама и папа. Разнообразные фасоны, интересные модели с широким спектром цветовых сочетаний – все это в большом количестве представлено на мировом и отечественном рынке.

Демисезонные куртки бывают короткими, средней длины и удлиненными. Подберите подходящий именно для вас вариант одежды, учитывая особенности климата и температурного режима вашего региона. При наличии частой ветреной погоды, отдайте предпочтение моделям средней длины или макси. Незаменимым атрибутом хорошей курточки выступает капюшон, который сможет защитить карапуза от дождя и ветра.

Совершайте «правильные» покупки, пусть обновки радуют как родителей, так и детей!