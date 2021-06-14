День города в Севастополе начался с открытия Доски почёта

Празднование Дня города в Севастополе началось с открытия Доски почёта на площади Нахимова. Лучшие коллективы, работники сферы культуры и образования, медики и военнослужащие получили сертификаты из рук губернатора Михаила Развожаева.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Что такое город? Город – это прежде всего люди. Мы гордимся нашим прошлым, но мы ценим и любим наше настоящее, в котором большое количество людей каждый день трудятся, созидают, создают неповторимую атмосферу города-героя. Учат наших детей, строят дороги, убирают наш город, пекут хлеб, много-много добрых дел, которые каждый день отзываются теплотой в душе каждого севастопольца».

Портреты наиболее отличившихся севастопольцев будут висеть на городской Доске почёта целый год. Такая честь – лучшая благодарность за многолетний труд, уверена заведующая детским садом №2 Ирина Чмых.

ИРИНА ЧМЫХ, заведующая детским садом №2: «Для меня это очень важная веха в жизни. Но ещё хочется сказать: это мой город, я здесь родилась, здесь выросла, всю жизнь проработала. И очень благодарна севастопольцам за то, что они оценили мой труд и мой портрет занесён на городскую доску почёта. Я считаю, что это одна из высших наград города-героя. Ещё поздравляю всех севастопольцев с Днём рождения нашего замечательного города!»

Среди профессионалов и трудовых коллективов Севастополя отметили и Гагаринский муниципалитет. Администрация самого молодого района города уже второй раз попадает на Доску почёта.

АЛЕКСЕЙ ЯРУСОВ, глава Гагаринского муниципального округа Севастополя: «Первичное и самое важное: это благодаря жителям Гагаринского района. Это взаимодействие Гагаринской администрации, депутатского корпуса, общественного совета, старших по домам. Это взаимодействие всегда приносило определённые плоды и давало результаты. Это заслуга не Ярусова, это заслуга не только Гагаринского муниципалитета, это заслуга всех жителей района, за что я им искренне благодарен. Для нас это дополнительная степень ответственности, дополнительная мотивация. Теперь стоит задача, чтобы мы в третий раз достигли такого же результата, и мы приложим все усилия. Всем гагаринцам спасибо! Всех жителей Севастополя с праздником!»