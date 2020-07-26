День Победы онлайн. Как крымчане будут отмечать 9 мая

День Победы крымчане считают праздником не только большим, но и очень личным. Практически в каждой семье есть свои герои войны. 75-летие Победы полуостров, к сожалению, отметит в режиме ограничений. Но к празднику здесь всё равно тщательно готовятся.

Мы помним!

Правда ли, что выплаты ко Дню Победы перенесли на более раннее время? В этот раз крымчане не пройдут по улицам своих городов и посёлков с портретами своих родных, защищавших и освобождавших страну. Но, считает крымский координатор Бессмертного Полка Сергей Мельник, вспомнить о них можно иначе. Истории о солдатах можно написать на сайте moypolk.ru, в разделе #Бессмертныйполкдома.

«В эти дни можно принять участие в онлайн-фестивале «Все грани памяти». Три дня (8-10 мая) в прямом эфире на YouTube будут звучать лекции лучших специалистов из десяти стран по военному историческому поиску, — рассказал Сергей Мельник. — В Крыму, тоже есть свои возможности внести своего ветерана в народную летопись, о героях своей семьи: снимите горизонтальное видео, отправьте на адрес телеканала «Вести-Крым». А в проекте «Электронная Книга Памяти Республики Крым» создан раздел «Я Помню». В нем любой крымчанин может поделиться военными историями».