День рождения гамбургера: история и рецепт от шеф-повара

Один из самых популярных фастфудов – гамбургеры. Многие предприниматели подняли на них большое состояние и стали всемирно популярными. Гамбургеры, чизбургеры, с рыбной котлетой или творожной – выбор на любой вкус.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

А вы знаете, когда День рождения гамбургера? Известно, что 27 июля В 1900 году мир впервые увидел традиционный немецкий бифштекс в булочке с листом салата и соусом.

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Его готовят почти все шефы и у каждого есть свои секреты. Самый главный – это качественная и вкусная котлета. Ну-ка готовить классический бургер с говяжьей котлетой так, как это делали когда-то. А чтобы добавить современные нотки блюду – добавим соус тартар и немного мексиканских специй.

Рецепт бургера с говяжьей котлетой

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 черные булочки;

– 2 котлета;

– желтый томат;

– листья латука;

– красный лук;

– немного винного уксуса;

– цуккини + маринад для него;

– легкий соус тартар;

– сыр чедер или гауда;

– соль, черный перец, немного мексиканских специй.

Приготовление:

Нарезаем цуккини тонкими ломтиками, нагреваем воду с уксусом, солью, сахаром и специями (гвоздика, смесь перцев, бодян) до кипения. Все пробуем по своему вкусу, и горячим заливаем цуккини.

Жарим котлеты на разогретой сковороде с маслом на умеренном огне до прожарки медиум (по 3 – 4 минуты с каждой стороны). На обжаренную сторону добавляем соль и мексиканские специи и в конце ломтик сыра. Рядом одновременно жарим бекон.

Булку разрезаем пополам, подогреваем на сухой сковороде с маслом. Каждую половинку смазываем соусом, кладем салат, ломтик томата. Далее котлету с сыром, бекон, маринованный цуккини и снова булочку.

Приятного аппетита!

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