Рецепты День рождения гамбургера: история и рецепт от шеф-повара По Admin - 27 июля, 2023 0 52 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Один из самых популярных фастфудов – гамбургеры. Многие предприниматели подняли на них большое состояние и стали всемирно популярными. Гамбургеры, чизбургеры, с рыбной котлетой или творожной – выбор на любой вкус. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ А вы знаете, когда День рождения гамбургера? Известно, что 27 июля В 1900 году мир впервые увидел традиционный немецкий бифштекс в булочке с листом салата и соусом. Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина Его готовят почти все шефы и у каждого есть свои секреты. Самый главный – это качественная и вкусная котлета. Ну-ка готовить классический бургер с говяжьей котлетой так, как это делали когда-то. А чтобы добавить современные нотки блюду – добавим соус тартар и немного мексиканских специй. Рецепт бургера с говяжьей котлетой Время: 20 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 2 черные булочки; – 2 котлета; – желтый томат; – листья латука; – красный лук; – немного винного уксуса; – цуккини + маринад для него; – легкий соус тартар; – сыр чедер или гауда; – соль, черный перец, немного мексиканских специй. Приготовление: Нарезаем цуккини тонкими ломтиками, нагреваем воду с уксусом, солью, сахаром и специями (гвоздика, смесь перцев, бодян) до кипения. Все пробуем по своему вкусу, и горячим заливаем цуккини. Жарим котлеты на разогретой сковороде с маслом на умеренном огне до прожарки медиум (по 3 – 4 минуты с каждой стороны). На обжаренную сторону добавляем соль и мексиканские специи и в конце ломтик сыра. Рядом одновременно жарим бекон. Булку разрезаем пополам, подогреваем на сухой сковороде с маслом. Каждую половинку смазываем соусом, кладем салат, ломтик томата. Далее котлету с сыром, бекон, маринованный цуккини и снова булочку. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить запеченную сахарную кукурузу в духовке. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Отличная закуска к любому столу: мексиканский гуакамоле с домашними чипсамиТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материКак приготовить идеальный бургер – рецепт от булочки до котлеты