Деньги лишние? Какие ошибки совершают претенденты на пособия

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 34. АиФ-Крым №34 25/08/2021

В Крыму около 30 тысяч женщин имеют статус мам-одиночек. Одиноких отцов десятки. До недавнего времени помощь государства выражалась в трудовых преференциях и налоговых вычетах. Регионы устанавливали у себя разные льготы и пособия. В Крыму одинокие мамы могли претендовать на выплату чуть больше 2,7 тысяч рублей на ребёнка.

С 1 июля начался приём заявлений на получение новых пособий для одиноких родителей. Предназначены они тем, кто воспитывает детей 8-17 лет. Размер ежемесячного пособия — 50% регионального прожиточного минимума для детей (для Крыма это чуть больше 5,8 тыс. руб.).

Забывают… фамилии

Как пояснила заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда России по РК Людмила Пупышева, претендовать на новое пособие могут только малообеспеченные семьи. Назначат выплату, если среднедушевой доход ниже прожиточного уровня (10998 руб.), а второй родитель признан умершим, безвестно отсутствующим, либо скрывается от алиментов.