Деньги «на лапу». Кому, за что и какие взятки давали в Крыму

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 45. АиФ-Крым №45 10/11/2021

Одно из самых резонансных событий минувшей недели — задержание главы администрации Белогорска Игоря Ипатко. За взятку в 1,4 миллиона рублей. Впервые ли оступилось первое лицо города, или ранее его просто за руку не ловили, разберутся правоохранители.

А за что и кому «дают на лапу»?

Наши «чемпионы»

В целом по России 2021-й стал самым «урожайным» годом по отлову взяточников за последнее время. Не то, чтобы их ряды сильно выросли: скорее, их чаще стали выявлять, и поймали на четверть больше, чем в прошлом году.