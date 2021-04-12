Департамент образования отчитался о зарплате учителей в Севастополе

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Завтра в Законодательном собрании Севастополя пройдет заседание, на котором депутаты заслушают информацию о деятельности Департамента образования города в 2020 году. В соответствии с этим отчетом, в прошлом учебном году оклады педагогических работников увеличили на 45%. Напомним, решение об увеличении окладной части было принято для того, чтобы общий размер зарплат сотрудников системы образования меньше зависел от начисления стимулирующих и других дополнительных выплат.

По данным чиновников, во всех сферах образования Севастополя педагоги сейчас получают не менее 30 тысяч рублей. Так, у педагогов дошкольного образования средняя зарплата выросла до 33,3 тысяч рублей. У школьных учителей и преподавателей среднего профессионального образования – до 32,2 тысяч рублей. Выше всего оплачивается труд педагогов дополнительного образования – по статистике, они получают более 34 тысяч рублей.

Всего с 2014 года, по данным Департамента, средняя зарплата педагогов выросла почти в два раза – с 15-17 до 32-33 тысяч рублей.

При этом в Департаменте, как и ранее, фигурируют данные по средней заработной плате. Реальные зарплаты молодых педагогов, которые так нужны системе образования, в отчете не называют.

Лариса Петренко