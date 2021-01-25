Департамент транспорта планирует очистить дороги от песка за неделю

Департамент транспорта планирует за неделю очистить дороги Севастополя от песчано-солевой смеси, которой они посыпались во время заморозков в середине января. Об этом на аппаратном совещании в Правительстве города сообщил глава профильного ведомства Павел Иено.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры: «С 21 января приступили к уборке улиц. Задействовано порядка 10 единиц техники, 20 человек. Сегодня производит переоснастку ещё 5 единиц техники. Завтра планируем вывести 20 единиц техники, в течение недели закончить уборку всех улиц».

Глава Дептранса сообщил, что уборка ведётся круглосуточно. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил Департаменту городского хозяйства очистить дорожки в парках и скверах, которые тоже посыпали песком.