Департамент транспорта Севастополя получил более миллиарда на ремонт дорог

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Городской Департамент транспорта получил 1 миллиард 100 тысяч рублей на ремонт дорог в 2021 году. Соответствующий проект постановления утвердили на заседании Правительства во вторник 1 декабря. Деньги распорядителю выделены из бюджета Москвы.

ВЛАДИМИР ШТОП, директор Департамента финансов Правительства Севастополя: «Мы определяем Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры главным распорядителем 1 миллиарда 100 миллионов рублей по направлению использования: капитального ремонта и реконструкции дорог общего пользования, в том числе разработка проектно-сметной документации. Мы получили необходимые документы из Правительства Москвы и распределяем этот один миллиард 100 тысяч. Всего под распределение попадает 17 объектов».

Владимир Штоп добавил, что 16 участков дорог будут отремонтированы капитально, в эти же планы входят проектно-изыскательские работы по улице Капитанской. В правительстве отметили, соответствующее распределение бюджетных средств даст возможность Департаменту транспорта заключать контракты с подрядчиками на ремонт и реконструкцию городских дорог.