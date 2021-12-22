Дептранс получил право штрафовать водителей за неоплату парковки

Право штрафовать автомобилистов за неоплату парковки получили сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, а также подведомственной ему Дирекции. Соответствующие изменения в законопроект «Об административных правонарушениях» утвердили городские депутаты лишь с третьей попытки. Сейчас полномочия штрафовать водителей есть только у представителей Департамента городского хозяйства.

ВЯЧЕСЛАВ КАМЗОЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя:

«Ещё раз хочу подчеркнуть, что представленный законопроект не устанавливает никакой дополнительной ответственности. Он лишь передаёт полномочия ДГХ Департаменту транспорта, что и входит в его непосредственную компетенцию».

Вячеслав Камзолов отметил, что парковка автомобилей для жителей центра города будет бесплатной с восьми часов вечера. Законопроект приняли сразу в двух чтениях.