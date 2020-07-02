Депутата и его помощницу будут судить в РК за вымогательство крупной суммы

Депутата Евпаторийского городского совета и его помощницу обвиняют в крупном вымогательстве, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

По данным следствия, в декабре 2019 года в селе Уютное (Сакский район) депутат в присутствии общественности высказал претензии к коммерческой фирме, занимающейся благоустройством местного пляжа. Фрагменты видео этой встречи были опубликованы в Сеть. Спустя месяц помощница депутата, предварительно договорившись с начальником, предложила предпринимателю прекратить распространение в отношении него и фирмы порочащие сведения за миллион рублей.

Женщина потребовала заключить медиасоглашение, по которому она как медиатор будет разрешать несуществующий гражданско-правовой спор, чтобы легализовать преступление.