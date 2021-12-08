Депутаты горсовета Евпатории уволили с поста председателя Олесю Харитоненко

Депутаты горсовета Евпатории большинством голосов приняли решение об увольнении Олеси Харитоненко с должности председателя, передает Крыминформ.
Аксенов: новым министром культуры Крыма станет Татьяна Манежина «Решение принято. Олеся Харитоненко досрочно прекратила полномочия главы муниципального образования-председателя городского совета большинством голосов», – сообщили в пресс-службе.
Напомним, что сегодня, 8 декабря, председатель парламента РК, секретарь крымского отделения партии Владимир Константинов заявил, что членство Харитоненко в партии «Единая Россия» приостановлено.