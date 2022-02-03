Деревья на крыше и дыры в стенах: остановка «Нижняя Голландия» разрушается

Остановка «Нижняя Голландия» на Северной стороне требует капитального ремонта. Конечная автобуса №46 возле одного из корпусов Севастопольского государственного университета часто собирает толпы людей, ждущих общественный транспорт. Но укрываться от капризов погоды под козырьком павильона становится всё менее безопасно. Местные жители опасаются, что конструкция рухнет в любой момент.

На остановке «Нижняя Голландия» возле дома №5 по улице Курчатова всегда можно встретить людей, стоящих под крышей и ожидающих транспорт. Однако остановочный комплекс давно потерял свою презентабельность – на крыше проросли деревья, через щели в стенах задувает ветер, штукатурка осыпается, а скамейки побиты.

НАДЕЖДА ЗИНЧЕНКО, жительница дома №12 по улице Курчатова: «Живу здесь с 1971 года. Уже 50 с лишним лет. У нас была прекрасная ожидалка, прекрасная. А сейчас всё разваливается, сыпется. Мы немножко тут убираем, а то и не убираем. У нас растут деревья, понимаете, вот они, пожалуйста».

Несмотря на плачевное состояние, как говорят местные, «ожидалки», люди просят не заменять её на типовой новодел, а привести этот павильон в порядок. Правда времени, чтобы сохранить конструкцию всё меньше, о чём свидетельствует и внешний вид остановки.

«- Позор для города – иметь такую ожидалку, куда приезжают летом иностранцы, и все удивляются.

— Что именно Вас не устраивает?

— То, что она стоит такая развалюха. Стыд и срам – иметь такую ожидалку в городе».

Севастопольцы неоднократно обращались в Правительство с просьбой отремонтировать остановку. Но то переносились сроки, то замена павильона предполагала снос старой конструкции.

НАДЕЖДА ЗИНЧЕНКО, жительница дома №12 по улице Курчатова: «У нас здесь и школьники, и детские сады. Всё мы садимся здесь, на ожидалке ждём. Они нам предлагали стеклянную, мы не хотим. Она очень маленькая и стекло – жарко. У нас тут ветер, рядом море. Всё время штормит, ветра».

Ещё одним минусом они называют маленькую вместительность типовых павильонов. А в плохую погоду под остановкой «Нижняя Голландия» могут укрыться десятки человек, чего жители Северной стороны не ожидают от стеклянного аналога.

НАДЕЖДА ЗИНЧЕНКО, жительница дома №12 по улице Курчатова: «Мы очень хотим, чтобы нашу ожидалку, вот эту старенькую советскую, починили, отремонтировали, и всё. Заштукатурили, побелили и крышу поменяли».

По данным, представленным нам Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, к ремонту этого павильона в последние обозначенные сроки – конец 2021-го – не смогли приступить из-за большого объёма иных работ. Сейчас в планах привести объект в порядок в конце I – начале II квартала текущего года. Но саму конструкцию «ожидалки» власти пока обещают не менять.

Мария Легина, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»