Деревянные конструкции в «Херсонесе» строили с нарушениями – Администрация Президента

Деревянные конструкции на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» поставили под сомнение в Администрации Президента. Кроме того, их возводили «с большим количеством нарушений». Это следует из официального ответа, который получил профессиональный реставратор и бывший сотрудник музея-заповедника Анатолий Туманов из Управления Президента по работе с обращениями граждан. Скан-копию документа он опубликовал на своей странице в соцсети. Напомним, недавно Анатолий Туманов подал в суд на музей и руководство фонда «Моя История», чтобы добиться сноса новодельной конструкции рядом с башней Зенона.

«По плану, согласованному Министерством культуры, началось строительство деревянных конструкций, совершенно не соответствующих находящемуся под охраной государства и ЮНЕСКО уникальному историко-культурному ландшафту заповедника и возводимых с большим количеством нарушений», – говорится в ответе консультанта Департамента по обеспечению деятельности Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан.

В документе упоминается о явном противоречии: как оказалось, все возведенные фондом сооружения рассматриваются в Акте как временные и подлежащие обязательному демонтажу «после окончания фестиваля», то есть после 30 сентября 2019 года. Однако в том же Акте говорится не о демонтаже, а о «консервации оборудования» с 1 октября 2019 г. по 31 марта 2020 г.

«Из Акта экспертизы неясно, что имеется в виду под «временными элементами» благоустройства, подлежащим демонтажу. Из контекста подразумевается, что к таковым относятся все возведённые конструкции, включая деревянные дорожки, видовые площадки, осветительные приборы и павильоны», – сделали вывод в Администрации Президента.

В официальном ответе подчёркивается, что Древний Херсонес – это, в первую очередь, музей-заповедник под открытым небом, где каждый камень имеет свою историю и значение, требует сохранения и бережного отношения.

В Администрации Президента считают, что для исправления ситуации необходимо создать научно-общественный Совет по контролю над проектами, запланированными к реализации на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический». Предлагается, чтобы в состав Совета должны войты учёные, реставраторы, деятели искусства и культуры, а также представители общественности, избранные инициативной группой.

Редакция «НТС» направит запрос руководству «Херсонеса Таврического», чтобы узнать их позицию в отношении сомнений и выводов, сделанных в Администрации Президента.

Предлагаем ознакомиться с отсканированным ответом.