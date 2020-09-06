Деревянные, пластиковые что выбрать?

В настоящее время окна имеют очень хорошие тепловые параметры и множество удобных функций управления. Однако при их выборе всегда возникает вопрос, какой тип профилей выбрать. Деревянные, пластиковые или алюминиевые окна?

Каждое окно состоит из стеклопакета, фурнитуры и профилей, из которых складывается оконная конструкция — рамы (рамы), створки, стойки и муанты. Именно они свидетельствуют о качестве окон. Чаще всего их делают из дерева, ПВХ и алюминия. Однозначно сказать, кто из них лучше, сложно. Решение о выборе материала — это не только вопрос эстетики. Параметры окна (теплопроницаемость, герметичность, акустика), его максимальные размеры и долговечность зависят от свойств материала и его прочности.

Деревянные окнаего принято считать элегантным и благородным. Их изготавливают из местных пород древесины — сосны, дуба, лиственницы и экзотики — меранти. Используется не массив дерева, а клееный брус, который более устойчив и не деформируется под воздействием влажности и перепадов температуры. Древесина обрабатывается в заводских условиях — и в то же время защищается от погодных условий — акриловыми красками или покрывающими или глазировочными лаками, которые оставляют видимый узор текстуры. Также могут быть двухцветные окна — разные снаружи и разные — внутри. Некоторые производители защищают наиболее открытые части профилей алюминиевыми накладками.

Поэтому деревянные окна нужно регулярно чистить (не реже одного раза в год) и ухаживать (каждые 5-8 лет). Чем шире деревянные рамы, тем лучше тепловые свойства окна. Стандартные профили имеют толщину 68 мм. Окна с энергосберегающими стеклопакетами изготавливаются из более толстых 88 мм. Максимальные размеры деревянных окон зависят от того, являются ли они неподвижными, поворотно-откидными или раздвижными.

Окна из ПВХ https://glasso.ua/plastykovye-okna/ в настоящее время наиболее популярны благодаря доступной цене. Их внутренние профили разделены на камеры (воздушные пустоты) с тонкими стенками. Чем их больше, тем меньше тепла будет уходить через оконную раму. Ширина профиля 60-80 мм также зависит от количества камер. В настоящее время стандартными являются пяти- и шестикамерные профили, но на рынке можно найти и восьмикамерные окна. Для улучшения теплоизоляции камеры заполняются теплоизоляционным материалом. Благодаря камерам ПВХ-профили внутри усилены секциями из оцинкованной стали или стекловолокна, что придает им необходимую устойчивость и прочность.

Прочность оконных профилей определяется их классом, обозначенным символами A (лучший), B и C (худший). Профилей класса А достаточно для изготовления окон стандартных размеров 1,5 х 1,5 м. Более крупные требуют более толстых внешних стен и широких рам, обеспечивающих устойчивость и устойчивость к деформации. Однако их нельзя использовать для изготовления такого большого остекления, как из деревянных или алюминиевых профилей. В зависимости от способа открывания у нас могут быть поворотно-откидные окна с площадью створки 2,5–3 м2 и весом до 130–150 кг, подъемно-раздвижные окна высотой 2,670 м, шириной до 3,235 м и весом до 400 кг. Из-за высокого теплового расширения ПВХ такие большие окна не делают из темных профилей.

Профили ПВХ бывают не только белыми. Также производят цветной и в специальной фанере, имитирующей дерево или металл. Они не требуют специального ухода и их легко содержать в чистоте.

Алюминиевые окна все чаще используются в частных домах. Профили, из которых они изготовлены, обладают высокой прочностью и жесткостью и не деформируются под воздействием высокой температуры. Таким образом, они позволяют изготавливать окна практически любой формы, большое остекление в узких рамах и с большой площадью остекления. Кроме того, они легкие и устойчивы к коррозии. В одноквартирных домах, однако, только «теплые» с двух-трехкамерной конструкцией, образованной в результате соединения алюминиевых профилей, между которыми размещены термовставки из пластика или с применением аэрогеля. «Холодные» профили без утеплителя имеют недостаточную теплоизоляцию, что создает опасность образования конденсата и обледенения.