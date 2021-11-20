Dermalogica: косметика, сохраняющая здоровье кожи

Здоровье кожи зависит от многочисленных факторов. На него могут влиять внешние обстоятельства, внутренние процессы в организме, качество режима и уходовая косметика, которой мы пользуемся в повседневной жизни.

При выборе косметических средств важно ориентироваться

на качество и эффективность каждого продукта. Если речь идет про восстановление дермы, про избавление от несовершенств и про помощь в лечении кожных заболеваний, то здесь косметика играет ведущую роль, к её выбору стоит относится с особым вниманием.

С целью комплексной заботы и терапевтического действия на кожу всех типов была создана американская косметика Dermalogica, купить beautis.com.ua/brand/dermalogica/ которую в настоящий момент можно в более чем 90 странах по-твоему миру.

Особенности и преимущества американской марки

Бренд Дермалоджика специализируется на создании космецевтики для решения различных проблем кожного покрова. Это эффективные продукты, которые быстро помогают преодолеть акне, избавить дерму от гиперчувствительности, осветлить пигментные пятна, справиться с высыпаниями и прочими неприятностями.

Главной особенностью косметики являются её чистые составы и совершенно безопасные формулы, созданные на основе натуральных ингредиентов растительного происхождения. Все средства создаются с использованием растительных экстрактов, органических масел, эссенций и соков. Косметика не содержит сульфатов, парабенов, вредных химических добавок, красителей и ароматизаторов.

Такая безопасность и полезные свойств нашли актуальность и спрос среди миллионов поклонников по всему миру. Эти средства используют как обычные покупатели в уходе за своей кожей, так и профессиональные дерматологи для эффективной помощи свои клиентам.

Среди широкого ассортимента косметики Dermalogica предложены косметические средства для ухода за кожей всех типов. Космецевтика классифицируется по своему предназначению, эффективности и направленности действия. Все в каталоге предложено 6 категорий уходовой продукции:

AGE Smart® — для антивозрастного ухода за кожей всех типов, сюда входят средства, способные быстро и эффективно вернуть молодость и привлекательность зрелой кожи лица. Эта косметика разглаживает морщины, укрепляет тургор, обладает лифтинг-свойствами;

Power BrightTRx™— линия для осветления пигментных пятен. Это продукты, которые борются с гиперпигментацией и возвращают кожному покрову равномерный тон;

UltraCalming™ — средства для чувствительной кожи. Их формулы максимально нежные и сбалансированные, для бережного восстановления кожного покрова.

MediBac Clearing® — для лечения акне и постакне. Косметика, которая эффективно борется с несовершенствами, выравнивает структуру, восстанавливает и обновляет.

Clear Start™ — для ухода за кожей подростков в пубертатный период.

Shave —линия косметических средств для мужчин.

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