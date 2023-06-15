Десерт без выпечки – готовим битое стекло

Летом хочется сладкого, но чтобы без использования духовки, ведь жара на кухне невыносима в это время. Почему бы не приготовить торт, но без выпечки? Как «Бытое стекло».

Битое стекло – популярный десерт, который можно готовить как в виде торта, так и в порционных стаканах. У каждой хозяйки свой рецепт, но самый популярный есть с крекером.

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24 канал подготовил для вас проверенный рецепт торта «Битое стекло» с крекером без выпечки.

Рецепт торта «Битое стекло»

Время: 3 часа

И ингредиенты:

– 2 пачки сметаны;

– 80 граммов сахарной пудры;

– 2 пачки шоколадного крекера;

– 1 пачка сливочного крекера;

– 5 разноцветных желе;

– 2 банана;

– 1 апельсин.

Приготовление:

Тщательно сбиваем жирную сметану с сахарной пудрой до однородной массы.

Приготовьте желе согласно инструкции на пачке, четыре из них поставьте застывать в прохладное место (холодильник), а одну оставьте в жидком состоянии.

Смешиваем ее со сметаной и выливаем массу в глубокую миску.

Измельчаем до сметаны крекер, нарезаем банан и апельсин кусочками.

Смешиваем все ингредиенты в одну массу, лучше всего руками.

Желе нарезаем кубиками, добавляем в сладкую массу и перемешиваем. Выкладываем сливочную массу с желе и фруктами в тортовницу и отправляем в холодильник до застывания.

Приятного аппетита!

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