Рецепты Десерт без выпечки – готовим битое стекло По Admin - 15 июня, 2023 0 47 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом хочется сладкого, но чтобы без использования духовки, ведь жара на кухне невыносима в это время. Почему бы не приготовить торт, но без выпечки? Как «Бытое стекло». Битое стекло – популярный десерт, который можно готовить как в виде торта, так и в порционных стаканах. У каждой хозяйки свой рецепт, но самый популярный есть с крекером. Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкус 24 канал подготовил для вас проверенный рецепт торта «Битое стекло» с крекером без выпечки. Рецепт торта «Битое стекло» Время: 3 часа И ингредиенты: – 2 пачки сметаны; – 80 граммов сахарной пудры; – 2 пачки шоколадного крекера; – 1 пачка сливочного крекера; – 5 разноцветных желе; – 2 банана; – 1 апельсин. Приготовление: Тщательно сбиваем жирную сметану с сахарной пудрой до однородной массы. Приготовьте желе согласно инструкции на пачке, четыре из них поставьте застывать в прохладное место (холодильник), а одну оставьте в жидком состоянии. Смешиваем ее со сметаной и выливаем массу в глубокую миску. Измельчаем до сметаны крекер, нарезаем банан и апельсин кусочками. Смешиваем все ингредиенты в одну массу, лучше всего руками. Желе нарезаем кубиками, добавляем в сладкую массу и перемешиваем. Выкладываем сливочную массу с желе и фруктами в тортовницу и отправляем в холодильник до застывания. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашнее клубничное мороженое по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Без лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеЖареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовалиСамый популярный летний коктейль – готовим мохито с ромомРецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодВы захотите еще и еще – рецепт кабачкового рулета