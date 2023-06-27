Десерт из молока за 5 минут. Без миксера и желатина: красиво и вкусно

В летний сезон многим хочется радовать себя ягодными десертами. Зимой для большинства недоступны свежие фрукты и ягоды, так как в магазинах они стоят невероятно дорого. По этой причине надо обязательно выращивать в летний период клубнику, голубику и прочие ягоды. Клубника, например, полезна для организма тем, что улучшает работу пищеварительной системы, способствует хорошему аппетиту.

По этой причине, нельзя забывать про употребление в пищу ягод.

Расскажем, как оригинально подать клубнику к столу.

Ингредиенты для клубничного десерта:

Молоко – 800 г;

Крахмал – 1 ст.л.;

Ванильный сахар – 10 г;

Соль — щепотка;

Сахар – 2 ст.л.;

Банан – 1 шт.;

Клубника – 200 г;

Киви – 1 шт.

Приготовление клубничного десерта:

Выливаем в миску с крахмалом 100 грамм холодного молока. Остальное молоко варим в кастрюле с толстым дном, пока не станет горячим.

В горячее молоко выливаем молоко с крахмалом, продолжаем варить до загустения, постоянно помешиваем. Варим молоко 60 секунд после того, как на поверхности начали образовываться пузырьки.

Далее снимаем молоко с огня, высыпаем в него соль, классический и ванильный сахара, перемешиваем.

Нарезаем маленьким кубиком клубнику, банан и киви.

Выкладываем в прозрачные фужеры сперва ⅓ часть нарезанных фруктов, заливаем ½ часть стакана молочной массой. Далее слоями выкладываем оставшиеся части продуктов, каждый раз заливаем молочным кремом.

Оставляем полученный десерт до остывания молочной массы.

Декорировать десерт рекомендуется клубникой, нарезанной не до конца вдоль тонкими слайсами. Также для украшения можно использовать банан или киви.