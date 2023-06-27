Десерт из молока за 5 минут. Без миксера и желатина: красиво и вкусно

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В летний сезон многим хочется радовать себя ягодными десертами. Зимой для большинства недоступны свежие фрукты и ягоды, так как в магазинах они стоят невероятно дорого. По этой причине надо обязательно выращивать в летний период клубнику, голубику и прочие ягоды. Клубника, например, полезна для организма тем, что улучшает работу пищеварительной системы, способствует хорошему аппетиту.

По этой причине, нельзя забывать про употребление в пищу ягод.

Расскажем, как оригинально подать клубнику к столу.

Ингредиенты для клубничного десерта:

  • Молоко – 800 г;
  • Крахмал – 1 ст.л.;
  • Ванильный сахар – 10 г;
  • Соль — щепотка;
  • Сахар – 2 ст.л.;
  • Банан – 1 шт.;
  • Клубника – 200 г;
  • Киви – 1 шт.

Приготовление клубничного десерта:

Выливаем в миску с крахмалом 100 грамм холодного молока. Остальное молоко варим в кастрюле с толстым дном, пока не станет горячим.

В горячее молоко выливаем молоко с крахмалом, продолжаем варить до загустения, постоянно помешиваем. Варим молоко 60 секунд после того, как на поверхности начали образовываться пузырьки.

Далее снимаем молоко с огня, высыпаем в него соль, классический и ванильный сахара, перемешиваем.

Десерт из молока за 5 минут. Без миксера и желатина: красиво и вкусно

Нарезаем маленьким кубиком клубнику, банан и киви.

Выкладываем в прозрачные фужеры сперва ⅓ часть нарезанных фруктов, заливаем ½ часть стакана молочной массой. Далее слоями выкладываем оставшиеся части продуктов, каждый раз заливаем молочным кремом.

Десерт из молока за 5 минут. Без миксера и желатина: красиво и вкусно

Оставляем полученный десерт до остывания молочной массы.

Десерт из молока за 5 минут. Без миксера и желатина: красиво и вкусно

Декорировать десерт рекомендуется клубникой, нарезанной не до конца вдоль тонкими слайсами. Также для украшения можно использовать банан или киви.

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