Каждый из нас хотя бы раз не рассчитывал с количеством бананов, которые покупал, а затем не знал, что делать с залежавшимися. Ведь и выбрасывать не хотелось, и есть уж очень мягкие фрукты также было неохота. Обязательно запишите наш сегодняшний рецепт, и с трудностями в подобной ситуации вы больше не столкнетесь. Рассказываем, как приготовить восхитительный десерт из переспевших бананов.

Для этого лакомства вам понадобится фруктовое пюре. Потому лучше всего использовать залежавшиеся бананы. Ведь сделать однородное пюре из мякоти перезрелых фруктов очень легко. Тогда на данном этапе приготовления вам придется приложить минимум усилий. К тому же в этом случае вкус готового сладкого блюда будет невероятно насыщенным.

Как приготовить десерт из переспевших бананов

Чтобы у вас вышла идеальная карамель, возьмите емкость с толстым дном. Это обязательное условие, ведь тогда сахар ни в сотейнике, ни в сковороде не пригорит. И вы получите сказочную карамель красивого янтарного цвета.

Ингредиенты

Банан6 шт. Сахар1 стак. Вода5 ст. л. Сливки250 мл Сгущенное молоко200 мл Кукурузный крахмал4 ст. л. Сливочное масло2 ст. л.

Приготовление

Очищаем бананы от кожуры. Мнем их мякоть при помощи вилки до состояния пюре.На сковороду с толстым дном всыпаем сахар. Вливаем воду. Подогреваем смесь, постоянно помешивая кулинарной лопаткой. Держим сахар на огне до его превращения в коричневую жидкую карамель.Затем добавляем в сковороду измельченные бананы. Перемешиваем всё до однородности. Готовим 2 минуты. Затем убираем массу с огня и даем ей слегка остыть. Вливаем в сотейник молоко. Добавляем сгущенку и сливки. Всыпаем кукурузный крахмал. Тщательно всё перемешиваем.Отправляем сотейник на средний огонь. Варим молочную смесь до загустения, постоянно ее помешивая венчиком. Добавляем размягченное сливочное масло. Хорошенько всё перемешиваем до однородности. Убираем полученную массу с огня.Перекладываем сливочную смесь в емкость для презентации. Аккуратно ее ровняем при помощи кулинарной лопатки. Сверху выкладываем банановую карамель. Также ровняем ее. Отправляем в холодильник на 2 часа.

К слову, во время приготовления сливочного слоя можете использовать ванильный экстракт. Он подарит готовому десерту очень приятный аромат. Ранее мы делились рецептом ванильного экстракта, в приготовлении которого нет ничего сложного.