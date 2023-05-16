Рецепты Десерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минут По Admin - 16 мая, 2023 0 13 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Нашли в морозилке замороженную вишню, а сезонная, свежая уже не за горами? У нас есть рецепт торта без выпечки за 20 минут с вишен. Песочное печенье, нежный сметанный крем, сочная вишневая начинка – от такого десерта все будут в восторге, особенно дети. Читайте также Невероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлык К этому рецепту идеально подойдет как замороженная вишня, так и свежая или даже из банки. С этим десертом у вас не возникнет сложности, ведь он готовится всего за 20 минут. Рецепт торта с вишнями без выпечки Время: 20 минут (1 – 2 часа для стабилизации) Порции: 9 Ингредиенты: – 200 граммов песочного печенья. Для ягодной начинки: – 300 граммов размороженных или свежих ягод (у меня вишня); – 20 граммов сахара; – 1 столовая ложка лимонного сока; – 15 граммов кукурузного крахмала. Для крема: – 2 яйца; – 100 граммов сахара; – щепотка соли; – 30 граммов кукурузного крахмала; – 400 граммов сметаны от 20%; – 75 граммов сливочного масла. Для декора: – 25 граммов шоколада. Приготовление: Свежие или размороженные вишни сочетаем с сахаром, лимонным соком и крахмалом. Ставим на средний огонь и, помешивая, варим до загущения. Снимаем с огня и даем остыть. ⠀ Для крема яйца совмещаем с сахаром, солью и крахмалом. Добавляем сметану и, постоянно помешивая, варим на среднем огне до загущения. Выключаем огонь, добавляем сливочное масло, перемешиваем и даем остыть. ⠀ В форму слоями кладем: печенье, крем, вишневую начинку и повторяем снова. Сверху смазываем тонким слоем крема и посыпаем натертым шоколадом. Убираем в холодильник на несколько часов или ночью. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Больше не покупаем в магазине – рецепт домашнего твердого сыра из молокаДва ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиковНежная выпечка кофе и чаю: готовим быстрый лимонный пирогВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забыть