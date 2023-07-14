Десерт на каждый день. Абрикосовый пирог за 30 минут: невероятно вкусный и быстрый рецепт

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Существует определенный вид кондитерского хлеба, который часто используется для приготовления различных пирожных и тортов. Данным хлебом является бисквит.

Сейчас имеется множество видов бисквитом. Для некоторых тортов применяется особый рецепт бисквита в зависимости от вкусовых предпочтений. Например, есть почти полностью шоколадные бисквиты.

Помимо кондитерских бисквитов, есть домашнее кондитерское тесто. Оно имеет упрощенный способ приготовления. Мы хотим показать рецепт домашнего бисквита для абрикосового пирога.

Ингредиенты для абрикосового пирога:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • растительное масло — 120 мл;
  • молоко — 150 мл;
  • мука — 250 г;
  • разрыхлитель — 15 г;
  • абрикосовое варенье — 3 ст. л.;
  • кокосовая стружка — 100 г.

Приготовление абрикосового пирога:

В миску разбиваем яйца, соединяем с солью, ванильным и классическим сахарами, взбиваем до однородности. В яичную массу выливаем растительное масло и молоко, тщательно перемешиваем.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем частями в миску с яичной массой, замешиваем тесто для бисквита. Застилаем форму для выпечки пергаментом, выливаем туда тесто.

Десерт на каждый день. Абрикосовый пирог за 30 минут: невероятно вкусный и быстрый рецепт

Выпекаем бисквит при 180 градусах полчаса. После выпекания выкладываем бисквит на тарелку, смазываем абрикосовым вареньем и посыпаем обильно кокосовой стружкой.

Десерт на каждый день. Абрикосовый пирог за 30 минут: невероятно вкусный и быстрый рецепт

В итоге мы получаем мягкий бисквит, слегка пропитанный вареньем.

Десерт на каждый день. Абрикосовый пирог за 30 минут: невероятно вкусный и быстрый рецепт

Это сахарный вкусный пирог для чаепития.

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