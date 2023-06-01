Десерт на скорую руку: готовим из ревеня и клубники

Хотя порция у пирога немаленькая, будьте уверены, что долго он в холодильнике не будет лежать. Песочное тесто, ревень и клубника – идеальное сочетание, которое будет наслаждаться всем.

Идеально сладкий, с вкусным тестом сверху – пирог отлично подойдет для чая или утреннего кофе. Успейте приготовить этот душистый десерт в сезон ревеня.

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Рецепт пирога с ревенем и клубникой

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Летнее наслаждение / Фото moje wypieki

Ингредиенты:

для песочного теста:

– 375 грамм пшеничной муки;

– 50 грамм молотого миндаля;

– половина чайной ложки разрыхлителя;

– 220 грамм холодного масла;

– 190 грамм сахара;

– 1 большое яйцо;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

начинка из ревеня и клубники:

– 300 грамм ревеня;

– 300 грамм клубники;

– 3 столовые ложки картофельного крахмала;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка ванильной пасты или экстракта ванили.

Приготовление:

В миску просейте муку, добавьте миндаль, разрыхлитель, сахар, ваниль и все перемешайте.

Натрите на терке холодное сливочное масло.

Смесь из муки и масла соедините и разотрите в мелкую крошку.

Сделайте углубление в этой крохе, влейте туда яйцо и быстро замесите тесто.

Разделите его на две неровные части, обе заверните в пленку.

Меньшую часть отправьте в морозилку, большую – в холодильник на 30 минут.

Извлеките тесто из морозилки, раскатайте в пласт и выложите половину в противень предварительно застеленный бумагой для выпечки.

Поставьте в холодильник на 30 минут. Подготовленное таким образом тесто выпекайте предварительно при 180 градусах в течение 15 – 20 минут или до слегка золотистого цвета.

Ревень нарежьте на куски около 1 сантиметра, а клубнику разрежьте на четвертинки, соедините между собой.

Добавьте к начинке остальные ингредиенты и тщательно перемешайте.

На испеченное песочное тесто (можно прямо из духовки) равномерно распределите начинку из ревеня и клубники.

Извлеките половину теста из холодильника и равномерно распределите его по площадке.

Песочное тесто с ревенем и клубникой выпекайте при 180 градусах около 30 минут.

После охлаждения можно дополнительно посыпать сахарной пудрой.

Для особого чаепития, спеките орешки со сгущенкой, родом из детства.