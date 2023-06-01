Рецепты Десерт на скорую руку: готовим из ревеня и клубники По Admin - 1 июня, 2023 0 48 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Хотя порция у пирога немаленькая, будьте уверены, что долго он в холодильнике не будет лежать. Песочное тесто, ревень и клубника – идеальное сочетание, которое будет наслаждаться всем. Идеально сладкий, с вкусным тестом сверху – пирог отлично подойдет для чая или утреннего кофе. Успейте приготовить этот душистый десерт в сезон ревеня. Читайте Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня Рецепт пирога с ревенем и клубникой Время: 1,5 часа Порций: 4 Летнее наслаждение / Фото moje wypieki Ингредиенты: для песочного теста: – 375 грамм пшеничной муки; – 50 грамм молотого миндаля; – половина чайной ложки разрыхлителя; – 220 грамм холодного масла; – 190 грамм сахара; – 1 большое яйцо; – 1 чайная ложка ванильного экстракта; начинка из ревеня и клубники: – 300 грамм ревеня; – 300 грамм клубники; – 3 столовые ложки картофельного крахмала; – 3 столовые ложки сахара; – 1 чайная ложка ванильной пасты или экстракта ванили. Приготовление: В миску просейте муку, добавьте миндаль, разрыхлитель, сахар, ваниль и все перемешайте. Натрите на терке холодное сливочное масло. Смесь из муки и масла соедините и разотрите в мелкую крошку. Сделайте углубление в этой крохе, влейте туда яйцо и быстро замесите тесто. Разделите его на две неровные части, обе заверните в пленку. Меньшую часть отправьте в морозилку, большую – в холодильник на 30 минут. Извлеките тесто из морозилки, раскатайте в пласт и выложите половину в противень предварительно застеленный бумагой для выпечки. Поставьте в холодильник на 30 минут. Подготовленное таким образом тесто выпекайте предварительно при 180 градусах в течение 15 – 20 минут или до слегка золотистого цвета. Ревень нарежьте на куски около 1 сантиметра, а клубнику разрежьте на четвертинки, соедините между собой. Добавьте к начинке остальные ингредиенты и тщательно перемешайте. На испеченное песочное тесто (можно прямо из духовки) равномерно распределите начинку из ревеня и клубники. Извлеките половину теста из холодильника и равномерно распределите его по площадке. Песочное тесто с ревенем и клубникой выпекайте при 180 градусах около 30 минут. После охлаждения можно дополнительно посыпать сахарной пудрой. Для особого чаепития, спеките орешки со сгущенкой, родом из детства. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Начинаем неделю правильно: клубничный торт с шоколадным коржом и кремом тирамисуДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутФранцузский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощамиТакой светлый праздник: 3 простых и небанальных завтрака, которым точно обрадуется мамаРецепт любимого десерта Кейт Миддлтон – тоффи-пудинг